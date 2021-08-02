Захарова предложила вручать украинскую медаль за распространение "кривды"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила изменить условия для вручения памятной медали, выпущенной к 30-летию независимости Украины. Как обратила внимание дипломат, на реверсе изображены лидеры украинских наци Симон Петлюра, Степан Бандера, Евгений Коновалец.

"Независимость Украине досталась не в результате "освободительной" борьбы, которую возглавили Бандера и Петлюра. Свою борьбу они как раз триумфально проиграли", - отметила Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, независимость Украина получила не в результате народного протеста, наоборот, 70 процентов жителей УССР на референдуме по вопросу сохранения СССР высказались "за" Союз.

"Так при чем тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года?" - задалась вопросом Захарова. По ее мнению, "кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на ее суверенитет". "А вручать ее надо за особые заслуги по распространению исторической кривды", - добавила дипломат.

Кстати, как обратила внимание представитель МИД РФ, купить эту медаль можно примерно за 40 долларов.