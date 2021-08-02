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02.08.2021 23:54
Рубрика: Происшествия

Жертвами кибермошенников в этом году в РФ стали 40 тысяч пенсионеров

Текст: Иван Егоров
По числу совершенных в этом году мошенничеств лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Москва. Меньше всего мошенников на душу населения оказалось в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Фото: Александр Уткин / РИА Новости Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Согласно данным криминальной статистики опубликованной Генпрокуратурой за полгода, киберпреступления сегодня занимают более четверти в структуре всех преступлений. Так за шесть месяцев было зарегистрировано 271,1 тысяча киберпреступлений, что составило 26,5 процента от всех преступлений в России. По данным надзорного ведомства в почти 40 тысяч случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры. Еще в 3,3 тысячи - несовершеннолетние, в 1,4 тысячи - инвалиды I и II группы.

Всего же в январе-июне 2021 года в стране было зарегистрировано более 168,7 тысячи различных мошенничеств. Это на 10,7 тысячи больше, чем годом ранее. Как отметили в Генеральной прокуратуре их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и составляет 16,5 процента. Наиболее распространены мошенничества в Ямало-Ненецком автономном округе - 188,6 фактов на 100 тысяч жителей, Мурманской области (170,5) и Москве (166,7). Меньше всего случаев мошенничества зарегистрировано в Чечне (26,5), Ингушетии (29,2) и Дагестане (41,2).

Генпрокуратура РФ: За полгода в стране выявлено почти 11 тысяч взяток

Согласно криминальной статистике в структуре подобного рода хищений значительна доля, а именно 70 процентов или почти 118 тысяч преступлений, совершенных дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. В то же время практически на две трети до 5,4 тысячи сократился массив мошенничеств с использованием электронных средств платежа. При этом каждый пятый случай зарегистрирован в Омской области, где было совершено 1 147 подобных мошенничеств.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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