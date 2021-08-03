Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты

Целевые субсидии гражданам России на покупку некоторых видов товаров и адресные скидки могут стать хорошей альтернативой административным ограничениям на рост цен. О таком предложении в интервью РБК рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Когда возникает пик негативного явления, регулирование цен возможно и разумно", - отметил он. И добавил, что такая мера должна быть ограничена по времени. Так как ее действие в течение 3-4 месяцев может привести к другим дисбалансам.

Ранее Счетная палата уже предупреждала, что административные меры по сдерживанию цен могут привести к дефициту товаров, подпадающих под ценовые ограничения.