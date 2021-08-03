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03.08.2021 07:15
Рубрика: Экономика

Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат

Текст: Георгий Панин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В России разрабатываются меры социальной поддержки, которые помогут сократить уровень бедности. Об этом РБК рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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"Я полностью поддерживаю то, что было сказано президентом России по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам", - отметил он.

По словам Кудрина, это адекватные и посильные для страны цифры. "По сути, это несколько сотен миллиардов рублей. Они позволят снизить уровень бедности в два раза".

Глава Счетной палаты не стал рассказывать про все готовящиеся меры. "Пусть это сделает правительство, - добавил он. - У него есть своя модель, и она вполне разумная".

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