Антикоагулянтная терапия позволит избежать тромбоза после коронавируса

Антикоагулянтная терапия позволит избежать образования тромбозов после коронавируса. Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что тем, кто перенес болезнь бессимптомно, тоже стоит следить за своим показателем свертываемости крови - сделать коагулограмму.

По его словам, тромбозы - одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить.

Врач отметил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Он порекомендовал контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки.

Он также посоветовал пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.