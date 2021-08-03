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03.08.2021 09:00
Рубрика: В мире

Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам

Текст: Юрий Чернов

Государственный департамент США продолжает игнорировать предложения России по нормализации работы диппредставительств обеих стран. Несмотря на то, что РФ в последние дни выдала направляющимся на работу в Москву американским дипломатам 22 визы, Вашингтон, "как в насмешку", на данный момент продлил визу только одному дипломату - советнику-посланнику. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

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Посол России обратил внимание на недавние выступление представителя Госдепа Неда Прайса. По словам Антонова, из выступления Прайса следует будто бы трудности в работе американских диппредставительств в РФ возникли буквально вчера и по вине Москвы.

"Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - подчеркнул Антонов.

Он отметил, что несмотря на все призывы и предложения, американская сторона не просто не идет на диалог, но и ужесточает условия работы российских дипмиссий в США. Анатолий Антонов сообщил, что около 60 российских сотрудников, более 140 человек с членами семей, ожидают решения по представленным в госдепартамент визовым запросам. С его слов, ряд сотрудников ожидают визы уже больше года.

"Это возмутительная практика. Люди не могут выехать на Родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Еще более 30 новых сотрудников лишены возможности заехать в страну из-за того, что им не выдают визы в американском посольстве в Москве", - заявил посол РФ.

Российский дипломат призвал американских коллег к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Москва неоднократно предлагала вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом, однако все инициативы просто игнорируются американской стороной. "Вопреки пониманиям, достигнутым на Женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США мы не видим. Пора бы переходить от слов к делу, а не выпячивать собственные проблемы, забывая о российских озабоченностях", - подчеркнул глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

Отдельно Антонов обратил внимание на то, что госдепартамент не демонстрирует конструктивного подхода к решению визовых вопросов. Он отметил, что за последние дни Россия выдала американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. "В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнеры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны", - заключил российский посол.

В мире США Россия и США

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