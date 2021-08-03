Новости

Аргентинских подростков начнут вакцинировать от коронавируса 01:52
Турист из Москвы погиб в результате урагана в Тверской области 01:47
Астронавты на МКС в конце августа совершат выход в открытый космос 01:34
Псаки: Власти США не будут вводить локдаун из-за "дельта"-штамма 00:53
Боевики обстреляли из минометов позиции сирийской армии 00:44
Сторонники Трампа потратили 8 млн долларов, чтобы оспорить итоги выборов 00:19
В США за неделю резко выросла смертность от COVID 00:18
В Москве ураган повалил десять деревьев 02.08.2021
Дождь с грозой сохранится в Москве до утра вторника 02.08.2021
Белый дом принял программу защиты афганцев от талибов 02.08.2021
Байден сместит акцент на вакцинацию в своей внутренней политике 02.08.2021
Билл Гейтс официально развелся со своей супругой Мелиндой 02.08.2021
ФИФА запустила кампанию по улучшению психического здоровья игроков 02.08.2021
"Школьные" выплаты уже начислены на 17,4 млн детей 02.08.2021
Посол РФ: Россия готова обсуждать с США вопросы контроля над вооружениями 02.08.2021
Россиянка Костенюк выиграла Кубок мира по шахматам 02.08.2021
Валерий Карпин объяснил, почему покинул ФК "Ростов" 02.08.2021
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба" 02.08.2021
Три человека погибли, восемь пострадали от урагана под Тверью 02.08.2021
США попросили 24 дипломатов РФ покинуть страну к 3 сентября 02.08.2021
В Вооруженных силах РФ вылечились от коронавируса более 36 тысяч человек 02.08.2021
Стало известно, куда россияне летают в командировки 02.08.2021
Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства 02.08.2021
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы были из Самарской области 02.08.2021
Генпрокуратура РФ: За полгода в стране выявлено почти 11 тысяч взяток 02.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 01:52
Рубрика: В мире

Аргентинских подростков начнут вакцинировать от коронавируса

Аргентина начинает вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По данным минздрава страны, такое решение было принято в рамках заседания федерального совета здравоохранения.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Как вакцинация подростков от коронавируса обросла мифами

"Министры здравоохранения провинций страны официально запустили вакцинацию против COVID-19 подростков с сопутствующими заболеваниями", - цитирует РИА Новости заявление. Уточняется, что к факторам риска относятся сердечные, неврологические, почечные, респираторные заболевания, ожирение, некоторые виды инвалидности.

Ранее правительство бразильского штата Сан-Паулу объявило о планах с 18 августа начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Национальная же кампания по иммунизации несовершеннолетних должна стартовать до начала сентября. Первыми доступ к вакцине получат дети с особенностями в развитии и с хроническими заболеваниями. В эту же группу войдут беременные и кормящие девочки, не достигшие 18-летнего возраста.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минздраве уточнили число погибших россиян в ДТП в Турции
США попросили 24 дипломатов РФ покинуть страну к 3 сентября
Захарова предложила вручать украинскую медаль за распространение "кривды"
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете