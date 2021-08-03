Аргентинских подростков начнут вакцинировать от коронавируса

Аргентина начинает вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По данным минздрава страны, такое решение было принято в рамках заседания федерального совета здравоохранения.

"Министры здравоохранения провинций страны официально запустили вакцинацию против COVID-19 подростков с сопутствующими заболеваниями", - цитирует РИА Новости заявление. Уточняется, что к факторам риска относятся сердечные, неврологические, почечные, респираторные заболевания, ожирение, некоторые виды инвалидности.

Ранее правительство бразильского штата Сан-Паулу объявило о планах с 18 августа начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Национальная же кампания по иммунизации несовершеннолетних должна стартовать до начала сентября. Первыми доступ к вакцине получат дети с особенностями в развитии и с хроническими заболеваниями. В эту же группу войдут беременные и кормящие девочки, не достигшие 18-летнего возраста.