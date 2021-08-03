Астронавты на МКС в конце августа совершат выход в открытый космос

Выход астронавтов в открытый космос с борта американского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирован на 25 августа. Об этом сообщили в НАСА, уточнив, что это будут японец Акихико Хосиде и американец Марк Ванде Хай.

Они займутся подготовкой к установке еще одной новой панели солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента, пишет РИА Новости. В июне во время трех предыдущих выходов были установлены и раскрыты две панели IROSA. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей для генерации большего количества электроэнергии.

Отметим, что в этом году выполнено уже девять выходов в открытый космос с борта МКС: один - по российской программе и восемь - по американской. В начале сентября намечаются два выхода россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, задача которых - проложить электрические и информационные кабели между модулями "Звезда" и "Наука".