Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит мощное ударное вооружение

После модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов" станет носителем мощного ударного оружия, а также новейших зенитно-ракетных и противолодочных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на селекторном совещании военного ведомства.

По его словам, работы по модернизации ТАРК сейчас ведутся на предприятии "Севмаш" в рамках реализации государственного оборонного заказа. В августе 2020 года "Адмирал Нахимов" был выведен из дока и сейчас на нем продолжаются достроечные работы на плаву. Идет монтаж общекорабельных систем и палубных механизмов.

По словам министра, сейчас на крейсере выполняется установка оборудования и проводятся электромонтажные работы. "Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приемо-сдаточным испытаниям", - заключил Шойгу.