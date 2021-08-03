Байден о новой волне COVID: трагедия, которую можно было предотвратить

"Трагедией, которую можно было предотвратить", назвал президент США Джо Байден новую волну коронавируса, которая, по оценкам специалистов, начинается в Соединенных Штатах.

"Эксперты говорят нам, что это трагедия, которую можно было предотвратить, и что ситуация станет хуже, прежде чем улучшится", - передает РИА Новости словам американского президента, сказанные им в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

Ситуацию в стране он охарактеризовал, как "пандемию непривитых" и напомнил, что привитые граждане гораздо реже заболевают COVID и почти никогда не попадают в больницу.