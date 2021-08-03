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Текст:   Юлия Акиньшина 
16:28 03.08.2021

Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Банки планируют ужесточить требования при выдаче ипотечных кредитов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

По его словам, вскоре купить жилье в ипотеку можно будет только после успешного прохождения банковской проверки, а условия кредитования станут менее выгодными.

"Сейчас закредитованность населения значительная. Если тенденция такая будет сохраняться, это может привести к своеобразному ипотечному пузырю, что очень рискованно для экономики. И в целом Банк России именно такими способами пытается отрегулировать этот рынок", - сказал эксперт.

Ракута отметил, что в целом ипотека подорожает, ее будет сложнее получить.

С 1 августа Банк России ужесточил регулирование выдачи ипотечных кредитов с первоначальным взносом 15-20%. Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повысили до 50-100% в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

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