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03.08.2021 12:21
Рубрика: Экономика

Белоусов рассказал о планах запустить в России беспилотные суда

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В России могут запустить беспилотные морские суда, которые будут ходить между портом Усть-Луга (Ленинградская область) и портами Калининградской области. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Первый маршрут, который мы хотим отработать, может быть даже удастся первыми в мире его запустить, это Усть-Луга - Калининград - Балтийск", - отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, автономные суда могут заходить в порты уже после 2025 года. Но внутри порта этими "беспилотниками" все же будет управлять человек.

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