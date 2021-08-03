Белоусов рассказал о планах запустить в России беспилотные суда

В России могут запустить беспилотные морские суда, которые будут ходить между портом Усть-Луга (Ленинградская область) и портами Калининградской области. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Первый маршрут, который мы хотим отработать, может быть даже удастся первыми в мире его запустить, это Усть-Луга - Калининград - Балтийск", - отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, автономные суда могут заходить в порты уже после 2025 года. Но внутри порта этими "беспилотниками" все же будет управлять человек.