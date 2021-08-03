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03.08.2021 15:55
Рубрика: Культура

Black Sabbath переиздали альбом Sabotage на четырех дисках

Текст: Александр Алексеев
Легендарная английская группа во главе с Оззи Осборном во время пандемии решила основательно перетряхнуть свои архивы. И вот теперь обнаружила в них концертные записи отличного качества, до которых у музыкантов прежде не доходили руки. Ну, а в самоизоляции - самое милое дело.
Фото: EPA-EFE/Balazs Mohai Фото: EPA-EFE/Balazs Mohai
Фото: EPA-EFE/Balazs Mohai

Гитарист Тони Айомми снова часами сидел в студии, прослушивая по несколько тактов партии всех инструментов. А Оззи Осборн вновь жаловался на то, что на столь кропотливую работу у него не хватает терпения. Ведь его эмоции, порывы, перепады настроения и спонтанные озарения в "архивной" и "реставрационной" работе уже не особо годились. Но результат превзошел все ожидания: теперь классический альбом 1975 года Sabotage переиздан в новом качестве. И звучит еще громче, эффектней с актуальным мастерингом в трендах двадцатых годов.

Фото: AP
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Но главное, что теперь он вышел уже на четырех дисках, а на трех бонусных - неизвестные прежде записи с американского тура в поддержку альбома Sabotage. Причем, помимо хитов здесь еще и обилие размашистых инструментальных проигрышей и импровизаций, - может быть самых раскатистых, гулких и феерических в тяжелом, прогрессивном роке с мрачноватыми психоделическими и философскими веяниями. И необычные попурри, сочетания разных песен, а для полноты впечатлений - сингл, вышедший только в Японии…

Это были очень непростые времена для Black Sabbath - группа собирала стадионы в многотысячных турах по миру, но почти не имела наличных денег, ведь все они по контракту уходили генеральному менеджеру Дону Ардену. А тот потом выделял музыкантам какие-то средства, например, на покупку автомобилей, домов или кредиты в универмагах. И накануне записи "Саботажа" (поэтому у альбома и такое название) Осборн, Айомми, Батлер и Уард взбунтовались.

В таком нервном, отчаянном состоянии и сочиняли новые песни: Hole In the Sky, Megalomania, Am I Going Insane (Radio) и даже Supertzar (да, да, "Суперцарь"). На новые хиты группу, пребывавшую в состоянии неуверенности в своем будущем (Оззи с тех пор не раз вновь подумывал о том, не вернуться ли ему на скотобойню, где по крайней мере регулярно платили) повлияла и длительная, бескомпромиссная юридическая битва с бывшим руководством. В итоге на Sabotage есть и лирические темы предательства, горя и паранойи, а также, как писали английские критики, "всепроникающее общее ощущение того, что сама жизнь рушится".

И, наверное, это самая необычная, отчаянная, громкая и мечущаяся из крайности в крайность пластинка Black Sabbath: впервые столь органично и драматично в аранжировках задействованы синтезаторы. Структура песен уже сложнее, она уже менее традиционная и редко строится по принципу: запев - куплет - припев - куплет - проигрыш. Нет, на Sabotage все эмоционально перемешано и взметено, как во время жаркой ссоры недавно самых близких друг к другу людей. Здесь бурлят эмоции, много стихийности, мятежа, смен гармоний, перепадов напряжения, неожиданных смен ритма и экспрессивных соло. Ну а песня Am I Going Insane (Radio) - уже почти поп-хит, причем Оззи так часто повторяет фразу, ставшую его названием - "Схожу ли я с ума", что и сам невольно тоже сомневаешься. Поэтому Sabotage - один из самых сложных для восприятия альбомов Black Sabbath. И в то же время - один из самых интересных, затейливых, событийных. Ну, а под занавес его - восьмиминутный трек The Writ. А чуть раньше - и Megalomania, которая длится и вовсе девять с половиной.

Никогда еще у группы не было столь долгих песен. А конфликт с руководством привел и к тому, что музыканты поняли: они не едины, как коллектив. А значит, дни классического Black Sabbath почти сочтены. Батлер, например, не очень хотел ссориться с Арденом, Уард занимал нейтральную позицию, зато Оззи стал фактическим лидером бунта.

Фото: Fred TANNEAU / AFP
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Воспользовавшись тем, что остальные погружены в свои переживания и не диктуют ему свою волю как прежде, он заодно и спел так, что в вокальном отношении - Sabotage оказался его лучшим альбомом. Продемонстрировавшим изрядный диапазон, силу и уверенность Оззи. И предварившим его будущую успешную сольную карьеру.

И уже благодаря этому стоит любить и ценить альбом Sabotage. А особенно - с этим прежде неизвестными концертными записями нового издания.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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