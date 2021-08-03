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03.08.2021 03:30
Рубрика: В мире

Британские ученые хотят уравнять права черных и белых шахмат

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Борьба за равные права черных и белых дошла и до шахмат. Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета задумались над тем, как лишить белые фигуры преимущества над черными.
Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета задумались, как в шахматах лишить белые фигуры преимущества над черными. Фото: REUTERS Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета задумались, как в шахматах лишить белые фигуры преимущества над черными. Фото: REUTERS
Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета задумались, как в шахматах лишить белые фигуры преимущества над черными. Фото: REUTERS

Каждый любитель шахмат знает, что игрок с белыми фигурами имеет небольшое, но потенциально решающее преимущество, поскольку именно он делает первый ход. По статистике, которая ведется с 1851 года, белые побеждают в 52 - 56 процентах случаев, если у доски не новички.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Правило, согласно которому белые ходят первыми, восходит к середине XIX века, и, согласно новому академическому исследованию, попавшему в распоряжение британской газеты The Times, пришло время для его пересмотра. В готовящейся к выходу статье под названием "Более справедливые шахматы" предлагается изменить правила игры, "чтобы устранить несправедливое преимущество, которым пользуются игроки c белыми фигурами". Авторы хотят предоставить черным фигурам два хода подряд после начала партии, после чего еще два хода сделают белые, а затем игра пойдет своим чередом. Но эксперты предупреждают, что это будут не шахматы, а совершенно другая игра.

Например, британский гроссмейстер Люк Макшейн, один из сильнейших игроков-любителей в мире, признал в разговоре с журналистами, что ему было бы "любопытно" узнать подробности о результатах исследования. Но изменение правил, по его мнению, разрушит столетние усилия по совершенствованию одной из наиболее обсуждаемых областей игры - дебютных стратегий.

Инициатива, которую планируется представить на ближайшей международной игровой конференции в Копенгагене 17 августа, наверняка внесет раскол в шахматное сообщество, ведь в реальности преимущество белых вовсе не очевидно. Например, венгерский гроссмейстер Андраш Адорьян всю жизнь борется с этим мнением, утверждая, что перевес в сторону белых существует только в наших убеждениях, но не в реальности. Он даже написал книгу Black is OK! - "Черный в порядке!".

Шотландский гроссмейстер Джонатан Роусон считает утверждение Адорьяна "одной из самых важных шахматных идей последних двух десятилетий ... потому что она поколебала наше предположение о том, что белые начинают игру с некоторым преимуществом, и выявила его идеологический характер". Более того, по его мнению, первый ход белых дает преимущество черным: он заставляет игрока с белыми фигурами играть на победу, а черные могут использовать это в своих интересах. Кроме того, первый ход противника дает им исходную информацию о том, как пойдет игра. Этот спор может длиться вечно, как и уравнивание прав черных и белых фигур.

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