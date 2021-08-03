ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"

Банк России начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие" на организованных торгах, сообщила пресс-служба регулятора. Одновременно с этим ЦБ рассматривает альтернативный способ продажи бумаг кредитной организации стратегическому инвестору. Поэтому регулятор приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к приобретению акций банка. Таким образом, ЦБ реализует стратегию выхода из капитала "Открытия".

"Чтобы определить наличие интереса стратегических инвесторов, Банк России согласно требованиям федерального законодательства объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Открытия"", - отмечается в сообщении регулятора.

Заявки от инвесторов будут приниматься в срок с 11 по 22 октября 2021 года.

По результатам их рассмотрения Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций "Открытия".

"Открытие" - первый банк, который ЦБ забрал на санацию с помощью нового механизма - Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций банка в августе 2017 года, а в сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который 1 января 2019 года присоединили к "Открытию". Санация была завершена в июле 2019 года.