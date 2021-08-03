Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода

В среду, 4 августа, у храма Христа Спасителя завершится крестный ход с мощами святого князя Александра Невского, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви.

- 4 августа 2021 года в Москву возвращается главная святыня исторического крестного хода - ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского​​​. В год 800-летия со дня рождения святого князя этот крестный ход по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил 28 населенных пунктов в 15 епархиях. Святыню, которая возвращается в место своего постоянного пребывания, встретят в храме Христа Спасителя 4 августа в 14.00, - цитирует сообщение отдела РИА Новости.

Напомним, что с 12 июня по 14 августа мощи святого князя привозились в епархии Русской православной церкви в России и Беларуси. Частицы мощей были пронесены четырьмя маршрутами: исторический повторил путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург, южный включил города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, восточный начался в Екатеринбурге и достиг крайней точки в Южно-Сахалинске, западный начался из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье и прошел по городам Центрального федерального округа и Беларуси.

Общая протяженность исторического крестного хода составила 4 тысячи километров, а всех четырех крестных ходов - около 25 тысяч километров. Частицы мощей Александра Невского были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится их большая часть, а из храмов Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.