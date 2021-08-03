Дешевле 25 тысяч рублей. Определен лучший недорогой Android-смартфон

Сколько стоит хороший и недорогой смарфон? Не больше 25 тысяч рублей, решили разработчики бенчмарка AnTuTu - по их версии, самым производительным бюджетным девайсом июля стал Xiaomi Mi 11 Lite.

В России цены на модификацию с 8/128 Гб памяти (именно она заняла первое место) стартуют от 24500 рублей, свидетельствуют данные ценовых агрегаторов.

Вторую позицию занял Honor 50 Pro, а бронза досталась его младшему брату - Honor 50.

Также в десятку лучших вошли Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G, realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei Nova 8 Pro и Huawei Nova 8.