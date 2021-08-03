Эксперт разъяснил права туристов на страховое возмещение после ДТП

Новости

Судно на подводных крыльях "Метеор" спустили на воду в Нижнем Новгороде 15:40
В Минэнерго рассказали о последствиях урагана в Тверской области 15:21
В Туле эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара 15:13
Стартует экспедиция Плавучего университета Института океанологии РАН и МФТИ в Арктику 15:13
Петербуржцев научат думать как мошенники для борьбы с киберпреступлениями 14:54
Скарлетт Йоханссон "шокирована" реакцией Disney на ее судебный иск 14:53
Вышедшая из комы певица МакSим передала всем привет 14:48
В Киргизии задержан бывший премьер-министр по делу "Кумтора" 14:47
Сенатор-медик ответила на опасения по осложнениям после прививки 14:30
В Петербурге во время ливня упали 94 дерева 14:28
Сенатор от Севастополя оценила слова Зеленского об "украденном" Крыме 14:28
Врач назвал сроки иммунитета к коронавирусу 14:18
Биржевая цена АИ-92 опять выросла и побила рекорд 22 июля 14:14
Назван актер на роль Вронского в сериале Netflix по "Анне Карениной" 14:08
В ПФР разъяснили, как получать пособия без сбора справок 14:03
Президент Сербии согласился пройти проверку на полиграфе 14:02
На юге Испании для входа в бар будут требовать COVID-паспорта 14:01
В Воронеже рассмотрят первое в России уголовное дело о договорном матче 13:54
Появилось видео последствий разрушительного смерча под Тверью 13:48
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы 13:42
РПЦ организовала выездные центры гуманитарной помощи 13:35
На трассе М-4 завершили монтаж балок развязки на Сальском кольце 13:25
Конкурс в военные вузы по ряду специальностей достиг 6 человек на место 13:20
Шойгу: При реконструкции БАМа в ближайшие 3,5 года сдадут 19 объектов 13:19
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" 13:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 15:43
Рубрика: Экономика

Эксперт разъяснил права туристов на страховое возмещение после ДТП

Текст: Евгений Гайва
Туристы, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), подобно тому, что произошло накануне в Турции, получат страховое возмещение в связи с лечением и возвращением в Россию, рассказала "РГ" руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
Фото: EPA-EFE/ANADOLU AGENCY Фото: EPA-EFE/ANADOLU AGENCY
Фото: EPA-EFE/ANADOLU AGENCY

Все россияне, выезжающие за рубеж с туроператорами, имеют туристические страховки в соответствии с федеральным законом. Страховка покрывает экстренные неотложные ситуации, связанные со здоровьем. Это может быть какое-то острое заболевание или обострение хронического заболевания, травмы, отравления. В этот же перечень входят и травмы в том числе с летальным исходом, полученные в результате ДТП, пояснила эксперт. "Основная нагрузка на туристический страховой полис - это помощь в организации оплаты медицинских услуг, медико-транспортных услуг и возвращение в Россию", - отметила Алчеева. То есть страховая компания поможет оплатить лечение и купить билет на самолет, если турист пропустил свой рейс, пока находился в больнице. Также страховые компании помогают репатриировать тело погибшего. Организованным туристам в подобных случаях нужно обращаться к туроператорам.

Страховщики выплатят рекордную сумму из-за стихийных бедствий в мире

Такие же правила действуют и в случае других заболеваний. Часто это бывают это сердечно-сосудистые заболевания, травмы, полученные на воде, а также аварии, произошедшие с туристом, когда он, например, переходил улицу.

Действует эта страховка и в случае причинения вреда жизни или здоровью в результате стихийных бедствий - пожаров, наводнений, штормов. Но ухудшение обстоятельств проживания из-за погодных катаклизмов, как, например, пожаров в Турции, к страховым случаям не относятся. Организованным туристам такие вопросы можно решать с туроператором.

Самостоятельным туристам, имеющим туристическую медицинскую страховку, страховая компания также поможет пройти лечение и вернуться. Некоторые самостоятельные туристы могут не иметь страховки. Они действуют на свой страх и риск. В случае причинения вреда жизни или здоровью в результате ДТП или стихийных бедствий помощь может оказать консульство.

Застраховать также можно риск невылета из-за природных катаклизмов в рамках расширенного страхования. В этом случае страховкой будут покрываться случаи, связанные с задержкой или отменой авиарейсов по причине действия природных факторов, например, обледенения, задымления.

Фото: iStock
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции

Но опоздание в аэропорт из-за возникших заторов в результате ДТП или наводнения не являются страховыми случаями. Организованных туристов отправить другим рейсом могут туроператоры.

Самостоятельным путешественникам придется снова покупать билет. Предполагается, что в аэропорт нужно выезжать заранее. Но в сложных ситуациях авиакомпании могут признать подобные случаи форс-мажорными обстоятельствами и пойти навстречу пассажирам, перенеся их вылет.

Накануне стало известно, что перевозивший российских туристов автобус 2 августа перевернулся в турецкой провинции Анталья. Как сообщили в Ростуризме, в результате аварии погибли три человека. В ведомстве принесли соболезнования родственникам и близким погибших.

По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах сейчас остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже. Остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде.

Туроператор также предоставил возможность родственникам пострадавших отправиться в Турцию. Как планируется, первая группа родственников сможет вылететь уже сегодня.

Экономика Страхование Происшествия ЧП Несчастные случаи

Главное сегодня

РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"
В турецких больницах остаются четверо пострадавших в ДТП россиян
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков