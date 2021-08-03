Эксперт разъяснил права туристов на страховое возмещение после ДТП

Туристы, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), подобно тому, что произошло накануне в Турции, получат страховое возмещение в связи с лечением и возвращением в Россию, рассказала "РГ" руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.

Все россияне, выезжающие за рубеж с туроператорами, имеют туристические страховки в соответствии с федеральным законом. Страховка покрывает экстренные неотложные ситуации, связанные со здоровьем. Это может быть какое-то острое заболевание или обострение хронического заболевания, травмы, отравления. В этот же перечень входят и травмы в том числе с летальным исходом, полученные в результате ДТП, пояснила эксперт. "Основная нагрузка на туристический страховой полис - это помощь в организации оплаты медицинских услуг, медико-транспортных услуг и возвращение в Россию", - отметила Алчеева. То есть страховая компания поможет оплатить лечение и купить билет на самолет, если турист пропустил свой рейс, пока находился в больнице. Также страховые компании помогают репатриировать тело погибшего. Организованным туристам в подобных случаях нужно обращаться к туроператорам.

Такие же правила действуют и в случае других заболеваний. Часто это бывают это сердечно-сосудистые заболевания, травмы, полученные на воде, а также аварии, произошедшие с туристом, когда он, например, переходил улицу.

Действует эта страховка и в случае причинения вреда жизни или здоровью в результате стихийных бедствий - пожаров, наводнений, штормов. Но ухудшение обстоятельств проживания из-за погодных катаклизмов, как, например, пожаров в Турции, к страховым случаям не относятся. Организованным туристам такие вопросы можно решать с туроператором.

Самостоятельным туристам, имеющим туристическую медицинскую страховку, страховая компания также поможет пройти лечение и вернуться. Некоторые самостоятельные туристы могут не иметь страховки. Они действуют на свой страх и риск. В случае причинения вреда жизни или здоровью в результате ДТП или стихийных бедствий помощь может оказать консульство.

Застраховать также можно риск невылета из-за природных катаклизмов в рамках расширенного страхования. В этом случае страховкой будут покрываться случаи, связанные с задержкой или отменой авиарейсов по причине действия природных факторов, например, обледенения, задымления.

Но опоздание в аэропорт из-за возникших заторов в результате ДТП или наводнения не являются страховыми случаями. Организованных туристов отправить другим рейсом могут туроператоры.

Самостоятельным путешественникам придется снова покупать билет. Предполагается, что в аэропорт нужно выезжать заранее. Но в сложных ситуациях авиакомпании могут признать подобные случаи форс-мажорными обстоятельствами и пойти навстречу пассажирам, перенеся их вылет.

Накануне стало известно, что перевозивший российских туристов автобус 2 августа перевернулся в турецкой провинции Анталья. Как сообщили в Ростуризме, в результате аварии погибли три человека. В ведомстве принесли соболезнования родственникам и близким погибших.

По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах сейчас остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже. Остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде.

Туроператор также предоставил возможность родственникам пострадавших отправиться в Турцию. Как планируется, первая группа родственников сможет вылететь уже сегодня.