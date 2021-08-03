ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело, касающееся поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Признаки незаконной координации экономической деятельности выявлены в действиях швейцарской компании Hamilton Medical AG. В случае установления вины организации грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В ФАС считают, что это привело к разделу рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.