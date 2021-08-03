"Газпром" снизил темпы заполнения подземных хранилищ в Европе

Поставки газа в европейские подземные газовые хранилища (ПГХ) Европы сократил "Газпром". По данным Gas Infrastructure Europe, закачка упала в крупнейшие ПХГ Австрии, Германии и Нидерландов. Экспорт "Газпрома" находится почти на рекордном уровне 2018 года, но основные объемы уходят не в хранилища, а напрямую потребителям.

Спрос на газ растет из-за быстрого восстановления экономики Европы после пандемии, а также холодной зимы и жаркого лета, вызвавших рост потребления электроэнергии. Евросоюз сделал ставку на возобновляемую энергетику, но она с повышенными нагрузками пока не справляется. Поэтому сейчас любое снижение поставок газа на запад обращает на себя особое внимание. Так произошло 31 июля, когда объем прокачки по газопроводу "Ямал - Европа" упал с 84 млн кубометров в сутки до 50 млн. Причины неизвестны, но с все свои обязательства перед европейскими потребителями "Газпром" выполняет. За семь месяцев по сравнению с прошлым годом экспорт в Европу вырос на 23,2% до 115,3 млрд кубометров.

Несмотря на это, в европейских ПХГ из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров восполнено только 27,6 млрд. Заполнены хранилища только на 57%, а цены на газ поднялись выше 500 долларов за тысячу кубометров. Нарастить поставки на Запад можно, увеличив транзит через Украину, что экономически невыгодно, за дополнительную прокачку газа придется платить по повышенному тарифу.

Дефицит газа в Европе обеспечивает поддержку большинством стран Евросоюза идеи о необходимости скорейшего запуска "Северного потока - 2". Торопливость "Газпрома" в этом вопросе понятна: газопровод желательно запустить до выборов в Германии, на которых к власти могут прийти противники проекта. Прокачка газа по нему для нас и так пока ограничена наполовину обновленной газовой директивой ЕС. Обойти это ограничение можно через юридическую лазейку - если частью газопровода будет владеть независимая компания или добившись исключения из правил газовой директивы. Оба варианта будут труднодостижимы, если главный сторонник "Северного потока - 2" в ЕС - Германия - изменит свое отношение к проекту.

На руку "Газпрому" играет то, что европейские трейдеры тоже особо не стремятся закачивать газ в хранилища по таким заоблачным ценам, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, неопределенность с запуском "Северного потока- 2" - один из главных факторов, поддерживающих аномально высокие спотовые цены (по быстрым контрактам) на европейском рынке.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов

Темпы заполнения ПХГ поддерживают выгодную для поставщиков газа напряженную конъюнктуру на рынке, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. С учетом того, что у "Газпрома" также есть объективные ограничения по мощности добычи и приоритет внутреннего энергоснабжения, сложно ожидать, что компания сейчас бросит все свои ресурсы на заполнение европейских ПХГ, считает Курдин.

Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу

Другие поставщики газа заменить Россию в Европе не могут. Сжиженный природный газ (СПГ) из США, который в прошлом году штурмовал Европу, в этом максимально отправляется на премиальный рынок стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Добыча газа внутри Европы падает, а Алжир, Азербайджан и Нигерия увеличить поставки в необходимом объеме не могут. Россия же ждет запуска "Северного потока - 2", который, может быть, и уронит цены на газ в Европе, но не требует оплаты транзита.