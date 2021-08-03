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03.08.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Интерес граждан к банковским депозитам снова растет

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Российские банки после заметного повышения ключевой ставки Центробанком поднимают и ставки по вкладам. Это должно вернуть банкам часть вкладчиков, потерянных в прошлом году из-за самых низких в постсоветской истории страны ставок по депозитам. Не исключена и смена структуры депозитов: есть прогноз, что предпочтения сменятся в сторону долгосрочных - на два-три года - вкладов. По крайней мере среди тех, у кого деньги действительно есть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году банки пережили отток вкладов физлиц на 1,68 трлн рублей (весь портфель срочных вкладов физлиц составляет около 20 трлн), следует из данных Банка России. В первом полугодии 2021 года тенденция продолжалась. Однако по итогам всего года ЦБ ожидает приток вкладов населения, говорил ранее директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. Приток, по его словам, правда, будет небольшим - около 5%.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Перелом тенденции во второй половине года произойдет благодаря авансовым платежам, премиям и бонусам: больше денег на счетах, большая вероятность того, что часть из них отправится во вклады. Но главная причина - поступательное повышение ставок по депозитам вслед за ростом ключевой ставки, следует из слов Данилова. На дне средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках находилась в октябре и составляла лишь 4,33% годовых. Сейчас она поднялась до 5,46%.

Ставки по вкладам начали понемногу расти с марта. Именно тогда ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускорившейся инфляцией. Показатель повышался с отметки 4,25%. К июлю она за несколько шагов была поднята до 5,5%. В конце июля ЦБ повысил ее до нынешних 6,5% - сразу один процентный пункт. Такое повышение должно серьезнее разогнать и рост ставок по вкладам.

По прогнозу вице-президента, старшего кредитного специалиста рейтингового агентства Moody s Ольги Ульяновой, до конца года средние ставки по вкладам поднимутся как минимум на тот же один процентный пункт. Это действительно может немного подогреть аппетит ко вкладам, отмечает она. "Впрочем, свободных ресурсов у населения немного, и инвестиции в ценные бумаги и недвижимость пока генерируют больший доход, чем вклады", - говорит Ульянова.

Основной реакцией банков на рост ключевой ставки стала попытка фиксировать "длинные" деньги в ожидании дальнейшего возможного ее повышения, говорит начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. Для этого банки удешевляли привлечение и активно предлагали долгосрочные вклады на срок два-три года. В основном клиенты переводили средства с краткосрочных и среднесрочных депозитов, распределяя их в долгосрочные вклады и накопительные счета, уточнил Степочкин.

Обычно преимущество долгосрочного вклада - более высокая ставка (на 0,5-2 процентных пункта). Однако существенного роста портфеля здесь ждать не стоит, скептична руководитель бизнеса депозитов банка "Санкт-Петербург" Наталья Матвеева. "Премиум-клиенты будут активнее размещать средства в длительные вклады. Массовый же сегмент при любых ставках предпочитает срок полгода-год, так как в случае, если понадобятся деньги, лучше немного подождать, но получить проценты по вкладу, чем расторгнуть трехлетний договор с высокой ставкой по ставке до востребования", - говорит она.

Но более высокая ставка - нередко определяющий для клиента фактор при выборе типа депозита, поэтому интерес к длинным депозитам сохранится, считает начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Пока инфляция остается высокой, основная масса вкладчиков будет выбирать короткие, а не долгосрочные депозиты

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, некоторого перетока с текущих счетов на вклады можно ожидать, когда средняя максимальная ставка в топ-10 банках вырастет до 6% годовых и выше. "Вместе с тем клиенты будут скорее отдавать предпочтение краткосрочным вкладам (до года), не желая фиксировать ставку на длительный период. К тому же в условиях высокой инфляции ряд вкладчиков может предпочесть совершить какие-то крупные покупки, что станет дополнительным аргументом в пользу накопительного счета либо вклада на короткий срок", - считает Доронкин.

Финансовая грамотность

Как правильно подобрать тип банковского вклада

Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Во-первых, надо забыть о том, что банковский вклад - способ заработать. Эти времена ушли в прошлое. Сейчас ставки по любым (легальным, застрахованным государством) сберегательным инструментам - примерно на уровне инфляции. Это значит, что банковские вклады сейчас позволяют только сохранить деньги, но никак не преумножить.

Фото: farknot_architect / iStock
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Во-вторых, стоит вспомнить, что любые сбережения - это перенос потребления в будущее. И задуматься - насколько отдаленное? На что вы копите деньги и когда они вам могут понадобиться?

Ну и наконец, решить - будете ли вы пополнять свои сбережения или, наоборот, какая-то часть понадобится вам раньше.

Если это какие-то отдаленные цели и большой срок, то имеет смысл открыть депозит на этот срок. Обычно ставки по длинным вкладам выше (хотя и не всегда), но главное - будет меньше соблазна потратить эти сбережения раньше срока. Иногда банки предусматривают возможность пополнения таких вкладов, но обычно - в начале их срока.

Накопительные счета - те же вклады, но (чаще всего) с неограниченной возможностью пополнения. Подходят тем, кто систематически копит на крупную покупку и/или хочет сформировать подушку безопасности, чтобы в случае жизненных неприятностей спокойно пережить несколько месяцев.

Короткий (на несколько месяцев) депозит удобен людям, которые хорошо понимают, когда и на что им потребуются эти средства, не хотят, чтобы деньги обесценились от инфляции или просто боятся потратить их раньше времени.

Ну и наконец, счета, которые позволяют и пополнение, и снятие денег. Чаще всего это депозитные карты с процентом на остаток. Удобно - и процент идет, а значит, деньги не обесцениваются и всегда можно ими воспользоваться. К тому же иногда процент по таким инструментам выше, чем по долгосрочным вкладам. Но здесь есть тонкости. Во-первых, карты уязвимее обычных вкладов с точки зрения безопасности (те же телефонные мошенники). Во-вторых, чтобы получать проценты, обычно надо не забывать выполнять ряд условий (тратить не меньше определенной суммы в месяц, например) - не у всех это получается. Ну и в-третьих, придется противостоять соблазну потратить все здесь и сейчас. Но если вы уверены в своей финансовой дисциплине, это удобный инструмент, чтобы накопить на подушку безопасности или хранить ее.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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