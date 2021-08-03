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03.08.2021 02:30
Рубрика: Экономика

Исправить ошибки в платежном поручении стало проще

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Налогоплательщики смогут уточнить параметры платежного поручения вне зависимости от места постановки на учет. Такие изменения начали действовать со 2 августа.

"Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата. О результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа", - говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Там пояснили, что новый функционал позволит облегчить взаимодействие граждан с налоговыми органами, а также сократить издержки службы на обработку заявлений и уточнение платежей.

Подать заявление об уточнении платежа можно не только на личном приеме в отделении ФНС, но и через личный кабинет налогоплательщика.

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