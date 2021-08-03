Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз

Если пациент после постановки онкологического диагноза продолжает курить, это серьезным образом ухудшает прогноз по его лечению и негативно влияет на выживаемость. К такому выводу пришла группа исследователей НМИЦ онкологии имени Блохина.

"Этот фактор недооценивается как врачами, так и самими пациентами. Для врачей-онкологов отказ от курения пациентов должен стать одним из главных приоритетов в процессе их лечения. Пациенты же имеют право знать о негативных последствиях продолжения курения и доступных способах преодоления никотиновой зависимости", - считают ученые.

О вреде курения известно много. Однако исследование, результаты которого были опубликованы в престижном профессиональном журнале Annals of Internal Medicine, по-своему уникально - впервые в мире онкологи сумели показать, что отказ от курения у больных раком легкого снижает общую смертность и смертность от рака легкого, увеличивает 5-летнюю общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования заболевания.

Исследование проводилось в отделе эпидемиологии НИИ канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина совместно с Международным агентством по изучению рака (МАИР). В течение семи и более лет исследователи наблюдали 517 больных с диагнозом "рак легкого" и анализировали, как влияет на результаты лечения и состояние пациентов отказ от курения.

Ученые установили, что общая выживаемость больных раком легкого, бросивших курить, почти на два года больше, чем больных, которые, несмотря на диагноз, не расстались с сигаретой. Более того, польза отказа от курения при раке легкого как минимум равнозначна или превосходит значимые результаты, полученные в клинических исследованиях инновационных методов иммунотерапии этого вида рака. "Польза отказа от курения после постановки диагноза для больных раком легкого превосходит данное Американским обществом клинических онкологов (ASCO) определение "значимой пользы" для противоопухолевых препаратов - достижение медианы улучшения общей выживаемости в пределах 2,5-6 месяцев", - говорится в сообщении НМИЦ онкологии.

Этот вывод российских онкологов был отмечен их зарубежными коллегами. Так, профессор Гарвардского университета Нэнси Риготти (Nancy Rigotti) отметила, что публикация статьи в таком авторитетном журнале, который читают сотни тысяч врачей в США и за их пределами, будет способствовать включению отказа от курения в клинические рекомендации по лечению рака легкого и, соответственно, в схему лечения этого и других онкологических заболеваний.