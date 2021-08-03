Новости

Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
В Россию из Германии экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз 17:11
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 17:03
У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых 16:55
В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию 16:53
Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года 16:52
Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета 16:46
Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной 16:42
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:40
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом 16:39
Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации 16:38
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 17:11
Рубрика: Общество

Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз

Текст: Ирина Невинная

Если пациент после постановки онкологического диагноза продолжает курить, это серьезным образом ухудшает прогноз по его лечению и негативно влияет на выживаемость. К такому выводу пришла группа исследователей НМИЦ онкологии имени Блохина.

Фото: iStock
Онколог рассказал о любимой еде пациентов, умерших от рака кишечника

"Этот фактор недооценивается как врачами, так и самими пациентами. Для врачей-онкологов отказ от курения пациентов должен стать одним из главных приоритетов в процессе их лечения. Пациенты же имеют право знать о негативных последствиях продолжения курения и доступных способах преодоления никотиновой зависимости", - считают ученые.

О вреде курения известно много. Однако исследование, результаты которого были опубликованы в престижном профессиональном журнале Annals of Internal Medicine, по-своему уникально - впервые в мире онкологи сумели показать, что отказ от курения у больных раком легкого снижает общую смертность и смертность от рака легкого, увеличивает 5-летнюю общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования заболевания.

Исследование проводилось в отделе эпидемиологии НИИ канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина совместно с Международным агентством по изучению рака (МАИР). В течение семи и более лет исследователи наблюдали 517 больных с диагнозом "рак легкого" и анализировали, как влияет на результаты лечения и состояние пациентов отказ от курения.

Ученые установили, что общая выживаемость больных раком легкого, бросивших курить, почти на два года больше, чем больных, которые, несмотря на диагноз, не расстались с сигаретой. Более того, польза отказа от курения при раке легкого как минимум равнозначна или превосходит значимые результаты, полученные в клинических исследованиях инновационных методов иммунотерапии этого вида рака. "Польза отказа от курения после постановки диагноза для больных раком легкого превосходит данное Американским обществом клинических онкологов (ASCO) определение "значимой пользы" для противоопухолевых препаратов - достижение медианы улучшения общей выживаемости в пределах 2,5-6 месяцев", - говорится в сообщении НМИЦ онкологии.

Фото: iStock
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару

Этот вывод российских онкологов был отмечен их зарубежными коллегами. Так, профессор Гарвардского университета Нэнси Риготти (Nancy Rigotti) отметила, что публикация статьи в таком авторитетном журнале, который читают сотни тысяч врачей в США и за их пределами, будет способствовать включению отказа от курения в клинические рекомендации по лечению рака легкого и, соответственно, в схему лечения этого и других онкологических заболеваний.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел