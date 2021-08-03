Южной Европе в августе грозят новые пожары

В Греции только в течение дня выявлено 60 новых очагов возгорания. На Пелопоннесе сгорело порядка 30 домов и оливковые рощи, которые выращивали столетиями, а местные жители, эвакуированные оттуда, назвали происходящее "огненным адом".

На итальянской Сицилии пожарные уже три дня тушат возгорание в районе Катании, где огонь угрожает городу. На острове пришлось эвакуировать 1,5 тысячи человек. С курорта Пескара на Адриатическом побережье Италии из-за жары и дыма от пожаров пришлось увезти туристов. Всего в Италии отмечено более 800 лесных пожаров.

"За последние 24 часа пожарные провели более 800 операций: 250 на Сицилии, 130 в Апулии и Калабрии, 90 в Лацио и 70 в Кампании", - сообщила Национальная пожарная служба Италии. Огонь не обошел стороной и Испанию.

В Каталонии и других регионах зафиксированы многочисленные очаги возгорания. Необычайно большое количество пожаров в Южной Европе и Турции нынешним летом вызвано, как считают специалисты по климату, волной тепла, которая принесла с собой температуры свыше +40, засуху и сильный ветер - идеальные условия для распространения огня.

При этом в некоторых странах пожары приобретают политическую окраску, как произошло в Турции, где курдская организация "Дети огня" объявила, что берет на себя ответственность за поджоги.

Власти в странах Южной Европы предупреждают, что в августе будет не легче, поскольку подходит новая волна тепла, а относительная влажность воздуха снижается. Как заявило Европейское агентство по окружающей среде (EAOC), "повышение пожарной опасности прогнозируется и в Центральной Европе, но самой высокой угроза пожаров остается в Южной Европе".