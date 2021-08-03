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03.08.2021 18:19
Рубрика: В мире

Как Россия помогает развиваться экономике Абхазии

Текст: Юрий Снегирев (Республика Абхазия)
У меня за калиткой кладут свежий асфальт. Гравий местный из Очамчиры. Битум из Ростовской области. 50 лет жители просили заасфальтировать дорогу на море. Каких-то 800 метров. Лужи там были такие, что заводились лягушки. А вот теперь ровная дорога. Не стыдно перед мировой общественностью, если она наблюдает, конечно.
По налогам для самозанятых власти Абхазии опираются на опыт России. Фото: Сергей Михеев/РГ По налогам для самозанятых власти Абхазии опираются на опыт России. Фото: Сергей Михеев/РГ
По налогам для самозанятых власти Абхазии опираются на опыт России. Фото: Сергей Михеев/РГ

Россия переводит Абхазии на целевые инфраструктурные программы около 5 миллиардов рублей в год. И теперь вот она - новая дорога. Кстати, трассу от границы с Россией до самого Гала протянули краснодарские дорожники. Безвозмездно! Сейчас абхазы носятся как угорелые и благодарят Россию. После войны были сплошные воронки. Правда и смертность от ДТП возросла в разы.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Марат Ажиба - депутат Собрания Гагрского района. Пожалуй, самый молодой - 27 лет. Он в каске и промокшей от пота майке лично клал асфальт. Бригадир!

- Ты скажи, когда на улице Чанба вода появится? Вон сколько туристов понаехало. Деньги должны быть.

- Мы все деньги в Сухум отправляем. А нам возвращается 30 процентов. Как хочешь - так и живи. Есть более депрессивные регионы. Им надо помогать. Так что с заменой водопровода придется подождать еще чуток.

Бизнес в Абхазии вести очень сложно. Вот история. Процветал в Гаграх супермаркет "Континент". Тут такие законы, если хочешь затеять дело или даже купить квартиру, то в доле должен быть человек с абхазским паспортом. Бизнесмену из Екатеринбурга, который и запустил "Континент", навязали двух подельников. Дело пошло. Супермаркет гремел на всю Абхазию. И тут кооптеры предъявили претензии: мало денег отстегиваешь. Тогда наш бизнесмен отдал им свою долю и организовал оптовую базу "КонтиОпт". Закупил развозные фургоны. Развозит по всей Абхазии продукты. И процветает. А абхазские ребята без связей покрутились-покрутились и забросили некогда процветающий "Континент". Сейчас там разбитые стекла и дикие кошки.

Россия переводит Абхазии на целевые инфраструктурные программы около 5 миллиардов рублей в год

Мой сосед дядя Саша - рыбак. Он даже погоду предсказывает. Так вот, по его словам, еще несколько лет назад Абхазия продала свои морские ресурсы Турции. Сейнера под красным флагом с полумесяцем и звездой тралили мелкой сеткой исключительную экономическую зону независимой Абхазии. Вытащили все. И барабулю, и мерланку, и ставриду.

- Сейчас ничего не поймаешь! - говорит дядя Саша.

Еще пять лет назад профессия бухгалтера была анахронизмом в Абхазии. Тысячи представителей этой профессии гуляли без дела. А зачем они? Все решалось личными отношениями. Ударили по рукам - вот и сделка. Государство ни при чем. Сейчас иначе.

Министр финансов Республики Абхазии Владимир Делба категоричен:

- Собираемость налогов растет, - говорил он мне за чашкой восхитительного кофе. - Это, как ни крути, показатель экономики. Россия нам очень помогает. Скоро мы будем внедрять ее компьютерную систему по взиманию налогов. Нам нужно, чтобы каждый второй рубль в стране обернулся два раза в стране. Это будет очень хорошо.

- Крупные предприниматели от вас не уйдут, это понятно. А вот частный сектор?

- У нас самая низкая налоговая ставка в Европе. Мы пойдем, возможно, по российскому пути. Я имею в виду самозанятых. Но без трудностей не бывает. Но я опираюсь на опыт наших друзей из Российской Федерации. Все будет хорошо!

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Вместо Краснодарского края российские туристы поехали в Абхазию

Еще пять лет назад я покупал в супермаркете настоящее турецкое пиво. Настоящее. Сейчас нет. Только из Ростова или Краснодара. Но вот моющие средства здесь все турецкие. Маслины турецкие - 300 рублей за кило. Да что там говорить про оливковое масло и консервированный пепперони.

- Конечно, со стороны Турции мы получаем определенные инвестиции, - говорит министр финансов. - Но это деньги нашей диаспоры. Там живут около 500 тысяч этнических абхазов. Это больше, чем живет в Абхазии. Они помогают нам.

Медицина российская доступна абхазам в полном объеме. Кроме того, все пенсии и льготы. Даже материнский капитал! Но надо для этого получить российское гражданство. Сейчас в российское консульство очередь не меньше чем в американское посольство. В Очамчырском районе есть горячие источники. От них питаются теплицы. Помидорчики, огурчики круглый год. А вот мясо поступает только из России.

Россия превратила Абхазию в курортный кластер. Ну и пусть. Люди-то стали жить лучше.

В мире экс-СССР Абхазия

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