Канадцев оштрафовали за подделку справок о вакцинации от COVID-19

В аэропорту Торонто двое граждан Канады предоставили поддельные карты вакцинации от COVID-19. Пассажиры прибыли из США. И теперь они заплатят штраф - по 16 тысяч долларов каждый.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Канады Мариз Дюретт рассказала в эфире NBC News, что это первый случай, когда путешественники использовали поддельные документы о вакцинации для въезда в страну.

Еще в марте Федеральное бюро расследований США предупредило американцев о поддельных справках о вакцинации. Злоумышленники распространяли фальшивки через социальные сети. Также публиковались инструкции, как самим сделать такую справку. В некоторых случаях шаблоны загружались с веб-сайтов департаментов здравоохранения конкретного штата.

В июле в Северной Калифорнии арестовали врача, который предоставлял пациентам фальшивые карты прививок и гомеопатические лекарства, которые, как он уверял, могут повысить иммунитет.