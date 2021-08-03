Конкурс в военные вузы по ряду специальностей достиг 6 человек на место

Самые востребованные среди высших учебных заведений Минобороны России - Рязанское училище ВДВ и вузы Сухопутных войск. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с 1 августа на первые курсы было зачислено более 13 тысяч человек. Средний конкурс составил три с половиной человека на место. Но по ряду специальностей он доходил до шести человек на место.

Министр подчеркнул, что у молодежи также значительно увеличился интерес к освоению профессии военного моряка. Кроме того, большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

Шойгу уточнил, что набор среди девушек был проведен в девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище. Конкурс среди прекрасного пола составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место.