Косачев назвал США ответственными за ситуацию с визами для дипломатов РФ

Власти США полностью ответственны за ситуацию, которая сложилась с визами для российских дипломатов, убежден заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее стало известно, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Ответственность исключительно на американской стороне. Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам - арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников, что и продолжается до сих пор во все более изощренных формах", - прокомментировал ситуацию ТАСС Косачев.

Сенатор напомнил, что все действия с российской стороны носят ответный характер и могут быть отменены, если Вашингтон прекратит неправовые антидипломатические акции.

"Остается сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двухстороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств", - добавил Косачев.