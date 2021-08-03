Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин

Из-за крупного лесного пожара, начавшегося в полдень в северном пригороде Афин у подножия горы Парниса, были эвакуированы жители села Варибоби. Пламя приближается к национальной дороге Греции.

В настоящее время в операции по ликвидации пожара участвуют 350 пожарных, 79 машин, пять вертолетов и пять самолетов, среди которых и российский Бе-200.

В беседе с журналистами электронного портала Newsbeast мэр города Ахарне (административный центр в пригороде Афин) Спирос Бреттос отметил, что фронт пожара очень большой. "Пока огонь не контролируется, но пожарные бригады прилагают большие усилия - как с воздуха, так и с земли, - отметил он. - По моим сведениям, пожар возник в результате возгорания линии электропередачи".