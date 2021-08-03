Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме

В первые две недели после заражения коронавирусом в разы увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в статье научного журнала Lancet.

Отмечается, что ученые из шведского Университета Умео провели исследование, в котором приняли участие более 86 тысяч человек. В результате оказалось, что COVID-19 увеличивает риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза. Эта зависимость сохраняется даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы.

О том, что коронавирус способен вызвать осложнения в сердечно-сосудистую системе, неоднократно предупреждали и российские врачи.

В Минздраве в свою очередь среди наиболее сложных последствий перенесенного коронавируса выделяют тромбозы - в 20-30% случаях, одышку - в 31,7% случаях, кашель - в 13,5% случаях, жалобы на боль в груди и тахикардию - в 12,7% случаях. Все это говорит о нарушениях в деятельности сердца, сосудов, дыхательной системы, пояснили в ведомстве.