Новости

На северо-западе Колумбии непривитым запретили выходить из дома 11:17
УАЗ начал продажи экономичных версий "Патриота" и "Пикапа" 11:16
Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей 11:11
В Москве школьница отравилась неизвестным веществом 11:08
Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич 11:05
Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020 10:57
Жителей Екатеринбурга будут судить за кражу сахара на 66,8 млн рублей 10:48
"Лента" завершила сделку по покупке супермаркетов "Билла Россия" 10:45
Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ 10:45
Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием 10:33
Всех жителей Уханя экстренно проверят на COVID-19 10:21
Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться 10:06
Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн 10:02
Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме 09:59
В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой 09:55
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 09:59
Рубрика: Экономика

Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме

Текст: Елена Манукиян

В первые две недели после заражения коронавирусом в разы увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в статье научного журнала Lancet.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
Эксперт рассказала, какие меры из-за ковида введены на зарубежных курортах

Отмечается, что ученые из шведского Университета Умео провели исследование, в котором приняли участие более 86 тысяч человек. В результате оказалось, что COVID-19 увеличивает риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза. Эта зависимость сохраняется даже с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания, возраст, пол и социально-экономические факторы.

О том, что коронавирус способен вызвать осложнения в сердечно-сосудистую системе, неоднократно предупреждали и российские врачи.

В Минздраве в свою очередь среди наиболее сложных последствий перенесенного коронавируса выделяют тромбозы - в 20-30% случаях, одышку - в 31,7% случаях, кашель - в 13,5% случаях, жалобы на боль в груди и тахикардию - в 12,7% случаях. Все это говорит о нарушениях в деятельности сердца, сосудов, дыхательной системы, пояснили в ведомстве.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков