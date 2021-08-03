Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов

После предоставления пограничной службе Литвы более широких полномочий литовские пограничники приступили к более активной работе. За прошедшую ночь усиленные патрули смогли не допустить пересечение границы 180 иностранцами. Как сообщает агентство Delfi, новые полномочия позволяют литовским силовикам применять психологическое давление и физическую силу против мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте ранее заявил, что сотрудники пограничной охраны уполномочены применять "все законные и адекватные меры". Как стало известно во вторник, 3 августа, литовский парламент также намерен в самое ближайшее время рассмотреть вопрос о законодательном закреплении дополнительных полномочий для министерства обороны, которое также будет заниматься решением миграционного кризиса.

Белорусское общенациональное телевидение обнародовало кадры, на которых запечатлены представители нескольких групп мигрантов, которые пытались этой ночью попасть на территорию Литвы. Как рассказали сами иностранцы, на литовской территории их встретили заградительные патрули, состоявшие из вооруженных людей в военной форме со служебными собаками. По рассказам мигрантов, литовские силовики применили против них дубинки и электрошокеры, а также под угрозой оружия отобрали деньги и сотовые телефоны.