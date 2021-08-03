Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн

Минцифры запустило мобильное приложения для подписания договоров онлайн. "Госключ" уже доступен в App Store и Google Play, отмечает пресс-служба министерства.

В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Минцифры сообщает, что получить электронную подпись можно менее, чем за три минуты.

С помощью этого приложения можно подписывать договор на оказание услуг сотовой связи. Сейчас такая возможность уже есть у абонентов Tele2. Планируется, что в ближайшее время ее откроет и "большая тройка" - МТС, Мегафон и Билайн.

Разработчики обещают, что в будущем перечень услуг и сделок, которые можно совершить с помощью "Госключа" будет расширен. В частности, планируется использование приложения для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.