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03.08.2021 03:50
Рубрика: В мире

Минфин США начал принимать чрезвычайные меры из-за проблем с госдолгом

Глава Минфина США Джанет Йеллен объявила, что страна достигла потолка госдолга и необходимо принимать чрезвычайные меры в связи с этим. В американский конгресс уже направлено письмо, в котором министр призывает законодателей как можно скорее предпринять какие-нибудь действия.

Ранее Йеллен предупреждала, что, если финансовый лимит не будет увеличен, в октябре у правительства могут возникнуть проблемы.

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Пока же министерство финансов приступило к "экстраординарным" мерам. Среди них - сокращение инвестиций в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

"Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределенным в связи с экономическим влиянием пандемии", - подчеркнула Йеллен.

В США предел госдолга устанавливается законодательно. Дефолтов еще не было, напоминает ТАСС.

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