Минстрой предложил увеличивать цену госконтрактов в случае роста цен

Минстрой подготовил предложения по изменению стоимости уже заключенных госконтрактов из-за роста цен на строительные материалы.

Проект постановления правительства об этом разработан и направлен на согласование в Минфин, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы ФАС и Минфина.

Так, предлагается увеличивать цены до 30% для некоторых госконтрактов стоимостью от 1 млн и заключенных до 1 июля 2021 года. Ранее возможность подобной корректировки контрактов применялась только для госконтрактов дороже 100 млн рублей.

Новшество планируют распространить на те из них, которые заключены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также проведение работ по сохранению объектов культурного наследия по 44-ФЗ о госзкакупках. При этом пересматривать цену разрешат лишь на невыполненные объемы строительства. Госкомпаниям, которые делают закупки по 223-ФЗ, применять нововведение предлагают для договоров, затрагивающих цели национальных проектов.

Отмечается, что право на корректировку госконтрактов может распространиться на 35 заказчиков, в числе которых ряд министерств и ведомств, некоторые вузы (РАНХиГС, МГУ), а также управделами президента, генпрокуратура, Верховный суд, Единый заказчик в сфере строительства, Росатом и Роскосмос.

О необходимости изменения стоимости госконтрактов власти задумались после резкого роста цен на металл в конце прошлого года, первые жалобы на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц поступили властям в декабре.