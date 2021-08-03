Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Елена Манукиян 
09:04 03.08.2021

Минстрой предложил увеличивать цену госконтрактов в случае роста цен

Минстрой подготовил предложения по изменению стоимости уже заключенных госконтрактов из-за роста цен на строительные материалы.

Проект постановления правительства об этом разработан и направлен на согласование в Минфин, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы ФАС и Минфина.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Строителям по госзаказу компенсируют подорожание стройматериалов

Так, предлагается увеличивать цены до 30% для некоторых госконтрактов стоимостью от 1 млн и заключенных до 1 июля 2021 года. Ранее возможность подобной корректировки контрактов применялась только для госконтрактов дороже 100 млн рублей.

Новшество планируют распространить на те из них, которые заключены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также проведение работ по сохранению объектов культурного наследия по 44-ФЗ о госзкакупках. При этом пересматривать цену разрешат лишь на невыполненные объемы строительства. Госкомпаниям, которые делают закупки по 223-ФЗ, применять нововведение предлагают для договоров, затрагивающих цели национальных проектов.

Отмечается, что право на корректировку госконтрактов может распространиться на 35 заказчиков, в числе которых ряд министерств и ведомств, некоторые вузы (РАНХиГС, МГУ), а также управделами президента, генпрокуратура, Верховный суд, Единый заказчик в сфере строительства, Росатом и Роскосмос.

О необходимости изменения стоимости госконтрактов власти задумались после резкого роста цен на металл в конце прошлого года, первые жалобы на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц поступили властям в декабре.

Сейчас читают

Ипотека
02.08.2021

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Также по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года

Ипотека
29.07.2021

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Средний размер полной стоимости ипотечного кредита в России снизился до исторического минимума. В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие постарались заключить договор до конца месяца

ЖКХ
22.07.2021

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

ФАС разработала меры защиты переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Предлагается сравнивать платежи новоселов, переселившихся из аварийных домов, с декабрьскими платежами жителей соседних домов