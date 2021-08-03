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03.08.2021 20:32
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил отменить госрегистрацию прав на воздушные суда

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
В России отменят государственную регистрацию прав на воздушные суда и сделок с ними. Минтранс предложил внести изменения в Воздушный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ, чтобы привлечь летающие по стране воздушные суда в российскую юрисдикцию.
Пока более 70% летающих в России самолетов зарегистрировано за рубежом. Фото: Gettyimages Пока более 70% летающих в России самолетов зарегистрировано за рубежом. Фото: Gettyimages
Пока более 70% летающих в России самолетов зарегистрировано за рубежом. Фото: Gettyimages

Изменения устраняют избыточные административные барьеры и должны помочь повысить конкурентоспособность условий регистрации воздушных судов в России, отмечают в министерстве. По плану российские авиакомпании должны начать регистрировать эксплуатируемые самолеты в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, а не на Бермудских островах.

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Госрегистрация прав на воздушные суда предусмотрена гражданским законодательством, так как самолеты признаются недвижимым имуществом. Но эта регистрация дублирует регистрацию в госреестре, а потому является избыточной, считают в минтрансе.

Пока большинство воздушных судов (более 70%), используемых в России, зарегистрировано за рубежом, в основном на Бермудских островах или в Ирландии. За летную годность самолетов отвечает страна регистрации. Значит, безопасность полетов россиян зависит от иностранных государств, где зарегистрированы ввезенные в Россию самолеты, указывают в Росавиации.

Большинство самолетов иностранного производства, которые есть у российских авиакомпаний, получены в лизинг за рубежом, а лизингодатель сам определяет место регистрации, отвечают представители авиакомпаний.

Однако в Росавиации намерены перевести регистрацию воздушных судов в Россию. С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. С импортируемых в Россию самолетов по-прежнему не будут взимать НДС, если они будут зарегистрированы в России.

Госрегистрация прав на самолеты дублирует регистрацию воздушных судов в госреестре, а потому избыточна, считают в минтрансе

С 1 января 2023 года планируется ввести новые требования о регистрации воздушных судов в отечественном госреестре. В мае этого года в Росавиации призвали авиаперевозчиков направить оценку возможных последствий перевода воздушных судов в российский реестр и свои предложения. Что именно предложили авиаперевозчики, и удалось ли найти компромисс, в минтрансе "РГ" не ответили. Но как рассказал источник в отрасли, у авиакомпаний есть немало возражений.

Фото: Роман Азанов / ТАСС
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Пока, по всей видимости, к консенсусу прийти не удалось. Накануне акционер S7 Group Татьяна Филева, презентуя создание нового лоукостера, сообщила о приобретении в лизинг 24 самолетов Airbus А320neo. Будут ли их регистрировать в российском реестре, спикер не уточнила. Она лишь отметила, что пока решения со стороны государства нет, потому авиакомпания решит сама.

Как считают эксперты, некоторым авиакомпаниям действительно может быть выгоднее регистрировать самолеты за рубежом, чтобы потом продать воздушное судно по более высокой цене. Применяемая у нас в стране система поддержания летной годности якобы до конца не понятна за рубежом, и российская регистрация снижает стоимость самолета. При этом сейчас благоприятный момент для перевода регистрации в российский реестр. На фоне падения спроса лизинговые компании не станут возражать.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Воздушный кодекс Гражданское законодательство

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