Минтруд уточнил перечень запрещенных для женщин профессий

Минтруд внес изменения в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на которых ограничивается применение женского труда. Соответствующий приказ главы ведомства Антона Котякова зарегистрирован Минюстом.

С начала 2021 года трудовое законодательство в части охраны труда женщин было значительно переработано. Так, ранее перечень запрещённых для женщин профессий насчитывал более 400 позиций, но теперь сокращён до 100. С 1 января 2022 года данный список еще раз скорректируют, о чем и говорится в утвержденном приказе.

Для подтверждения безопасных условий труда не будет требоваться заключение государственной экспертизы условий труда, достаточно только результатов специальной оценки условий труда (СОУТ), за исключением определённых категорий, установленных в перечне.

"Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом", - пояснила "Российской газете" адвокат Софья Рубасская.

В нефте- и газодобывающей промышленностях уточнён перечень запрещённых профессий, связанных с монтажом и обслуживанием технологического оборудования, ремонтом нефтепромыслового оборудования. Теперь ограничения установлены для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад; слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый обслуживанием и ремонтом технологического оборудования.

Также, как уточнила юрист, изменения претерпела авиационная промышленность. Из перечня запрещённых убраны профессии авиационного механика и техника по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов).