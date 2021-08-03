Минздрав: Почти все госпитализированные с COVID-19 не были привиты

В Москве открылся крупнейший пункт вакцинации в Гостином Дворе, где одновременно могут привиться 50 человек. Фото: РИА Новости

Почти все госпитализированные пациенты, заболевшие коронавирусом, не были вакцинированы. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов", - сказал он, передает "Интерфакс". И добавил, что в связи с этим вакцинация работает и спасает жизни.

Также Мурашко призвал привить от COVID-19 практически всех людей пожилого возраста. Исключением могут быть только те, кому вакцинация противопоказана.