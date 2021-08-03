Многие специалисты в АПК должны срочно научиться управлять роботами

Каким будет агроном будущего и что требуется для работы в полях уже сегодня, выяснили аналитики "Россельхозбанка". Они изучили вакансии на платформе "Свое Фермерство", где размещено более 10 тысяч предложений о работе в агропромышленном комплексе.

Как и для офисных сотрудников, для представителей полевых профессий все большую важность приобретает умение обращаться с big data и базами данных. Эти технические навыки требуются от кандидатов на ключевые позиции в российских сельхозкомпаниях.

В восьми из десяти предложений для агрономов указано обязательное знание технических программ. Каждая шестая - содержит требование опыта работы с картографическими данными ГИС, геоинформационными системами и базами данных.

"Под влиянием цифровизации агрономы становятся аналитиками данных. Накопленный опыт и практические знания приходится сочетать с информацией с датчиков или спутниковых снимков полей, - пояснила директор центра развития финансовых технологий "Россельхозбанка" Елена Батурова. - Точное земледелие становится самостоятельным направлением в агробизнесе. Его задача - объединить новые технологии и полученные на основе их применения "инсайты" с традиционным агрономическим подходом".

Дилеры и вендоры сельскохозяйственной продукции и оборудования переходят в разряд технических маркетологов. На платформе "Свое Фермерство" в каждом третьем объявлении о поиске менеджера по продажам в АПК прописано, что кандидат должен иметь опыт работы маркетолога-аналитика, аналитика сбыта или эксперта по рынку.

"Раньше роль sales-специалистов сводилась к простым операциям по продаже оборудования, семян и удобрений, - рассказала Елена Батурова. - С развитием технологий успех продаж все более зависит от умения кандидата обучить конечного пользователя извлекать максимальную выгоду из приобретаемого продукта или решения. К ним относятся информационные панели и дашборды, аналитические системы, программные оповещения, робототехника, датчики и камеры. Помощь и поддержка со стороны поставщиков технологий необходима и на этапе интеграции новых решений в текущие процессы агробизнеса. Производители продукции АПК с каждым годом нанимают все больше инженеров, специалистов по данным, разработчиков".

В ближайшее десятилетие ключевую роль для роста производительности труда будут играть искусственный интеллект, компьютерное зрение и робототехника. Некоторым специалистам в сельском хозяйстве потребуется переподготовка.

По прогнозам банка, в горизонте десяти лет многие профессии в АПК потребуют навыков управления парком роботов. Полностью автоматизированная уборка урожая станет реальностью в ближайшие годы. Большие надежды связывают с автономным управлением сельхозтехникой на полях, применением роботов для прополки и дронов для контроля условий роста растений и внесения удобрений.

"В перспективе трех - пяти лет, пока цифровые технологические платформы не станут интуитивно понятными, а роботы - полностью автономными, основная ставка будет сделана на людей, имеющих навыки работы на цифровых платформах и анализа данных", - заключили в "Россельхозбанке".