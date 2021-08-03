Постановление правительства Республики Мордовия от 13 июля 2021 года № 328 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия на 2022 год"

Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Установить по представлению Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия величину прожиточного минимума на 2022 год в среднем на душу населения - 10158 рублей, для трудоспособного населения - 11072 рубля, пенсионеров - 9372 рублей, детей - 10545 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Мордовия В.Сидоров







