Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян

Россияне стали все чаще "троллить" телефонных мошенников, которые звонят с целью получить данные банковских карт. Но в последнее время такое поведение людей может обернуться против них самих.

По словам главы проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, мошенники специально подначивают человека на продолжительный разговор, записывают голос жертвы, монтируют и потом шантажируют граждан с помощью таких аудиозаписей.

"В мессенджеры жертве присылается смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей", - рассказала Лазарева РИА Новости.

Если человек не заплатит злоумышленникам, эта запись может попасть близким, коллегам по работе и так далее.