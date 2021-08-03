МВФ выделил рекордные 650 млрд для восстановления мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВФ.

В организации отмечают, что распределение средств начнется 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение.

Глава МВФ Кристалина Георгиева уже назвала данное решение историческим. По ее словам, это "прививка" для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса.

Между тем, рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Такой прогноз содержался в обнародованном обновленном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики. Таким образом, фонд улучшил оценки за нынешний год на 0,6 п.п. по сравнению со своим апрельским документом.