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03.08.2021 14:01
Рубрика: В мире

На юге Испании для входа в бар будут требовать COVID-паспорта

Текст: Юрий Когалов

Власти Андалусии, региона на юге Испании, приняли решение ограничить вход посетителей в бары и на дискотеки. Теперь для того, чтобы наслаждаться ночной жизнью, местным жителям придется предъявлять европейский COVID-паспорт, свидетельствующий о том, что человек вакцинирован или не является переносчиком коронавируса (уже переболел или его ПЦР-тест дал отрицательный результат).

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Зачем Европе COVID-паспорта

Как отмечает El Mundo, решение правительства автономии противоречит указаниям министерства здравоохранения Испании, которое только на прошлой неделе признало незаконным использование COVID-паспортов внутри страны, они должны лишь помогать легче пересекать границы, как это и было задумано. К тому же аналогичные меры уже предпринимали власти Канарских островов, и суд признал их неправомерными, поскольку они нарушают основные права человека, неприкосновенность частной жизни.

Тем не менее глава региона Хуанма Морено решил, что риск оправдан на фоне уже пятой в Испании волны коронавируса. Сколько продлятся ограничения, неясно, ведь в любой момент суд может отменить их.

Согласно последним данным, в больницах пиренейского королевства находится свыше 10 тысяч заболевших COVID-19, около 1,8 тысячи - в отделениях интенсивной терапии. Показатели схожи с теми, что были зарегистрированы в начале октября 2020 года, во время второй волны. При этом общий уровень заболеваемости оказался гораздо выше - 673 новых случая на 100 тысяч жителей за 14 последних дней (в октябре 2020 речь шла о 274 случаях). Число больных продолжает стремительно расти, несмотря на то, что уровень вакцинации приближается к 70 процентам. С начала пандемии COVID-19 в Испании переболели свыше 4,5 миллиона человек, более 700 тысяч из них - за последние 1,5 месяца.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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