На Ставрополье рост цен на материалы привел к подорожанию жилья

Власти региона пытаются остановить резкий рост цен на строительные материалы: ряд контрактов, которые были заключены ранее, под угрозой срыва из-за того, что подрядчики могут не выполнить свои обязательства.

На днях в комитете по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольской краевой думы прошло совещание, где обсудили эту непростую ситуацию. Рост цен на строительном и смежных с ним рынках фиксируют с прошлого года. Удорожание материалов в среднем составляет около 20 процентов, хотя по некоторым позициям доходит и до 150. Например, значительно подорожали арматура, пиломатериалы и битум.

Государственные и муниципальные контракты заключались в начале года, выполнять же их приходится сейчас, по новым ценам. Изменять стоимость и срок окончания работ по действующим контрактам нельзя: это может привести к их невыполнению.

В дорожной отрасли подрядные организации уже останавливают работы и расторгают контракты. Более того, владельцы компаний, не уверенные в ценообразовании в 2022 и 2023 годах, отказываются от участия в конкурсных процедурах.

- Реализация нацпроектов находится на особом контроле федерального центра. Президент России Владимир Путин перед регионами поставил задачу - до 2024 года выполнить их. В условиях меняющихся цен на стройматериалы нужно отработать механизм изменения сметы контракта или найти другой выход из создавшегося положения, - заявил председатель думы Геннадий Ягубов.

По словам депутата Игоря Андрющенко, парламентарии и представители профильных ведомств подготовят ряд поправок, которые направят коллегам в Москву. Речь идет об изменениях в 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Государственные и муниципальные контракты заключались в начале года по одной цене, выполнять же их приходится по другой

- Осложняет ситуацию отсутствие у властей прямых рычагов влияния на рыночную экономику, - отметил парламентарий.

Одним из вариантов решения проблемы может стать переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости объекта, то есть возможность изменять цену госконтракта, если выросла цена материалов.

Больше всего проблем сейчас в дорожной отрасли. Например, значительно подорожал битум - основа асфальтобетона. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, тонна битума обходится подрядчикам в 34-35 тысяч рублей. Но в сметах, согласно территориальным расценкам, используемым при расчете стоимости дорожных работ, указана иная цифра - 21 тысяча рублей.

"Резкий рост наметился в феврале - марте нынешнего года с приближением строительного сезона. Соответственно, изменилась отпускная стоимость асфальтобетонной смеси на заводах", - отметили в ведомстве.

Тем не менее в министерстве считают, что подрядчики должны здраво оценивать ситуацию, а победители конкурсов и аукционов обязаны просчитывать все риски при исполнении своих обязательств.

В министерстве добавили, что региональные дороги обслуживаются подведомственными министерству организациями. И здесь срывов сроков не будет. "В настоящее время рассматривается возможность строительства крупных хранилищ, чтобы закупать битум в межсезонье, когда отпускная цена на него значительно ниже", - добавили в миндоре.

В министерстве строительства и архитектуры также обеспокоены ситуацией на рынке, однако повлиять на нее не могут.

Корреспонденту "РГ" здесь заявили, что в последнее время все чаще слышат от подрядчиков жалобы на проблемы при закупке строительных материалов, цены на которые значительно выросли.

"На сегодняшний день отсутствуют законодательные механизмы для изменения сметной стоимости по госконтрактам. Согласно нашим данным, на объекты, которые строятся на территории края по госзаказу, необходимо выделить дополнительно более миллиарда рублей, чтобы покрыть затраты, связанные с увеличением цен на материалы. Пока такая сумма не предусмотрена в бюджете региона", - заявили в минстрое. В ведомстве добавили, что ситуация вполне может спровоцировать невыполнение контрактов согласно установленным графикам.

- Цены на некоторые материалы взметнулись вверх за последние 6-10 месяцев, - подтверждает представитель строительной компании "Экзстрой" Максим Егорушкин. - Так, металлоконструкции подорожали на 70 процентов. Тяжело приходится тем, кто уже начал строительство, а значит, составлял смету еще в прошлом году, но не успел купить большую часть сырья. Причин роста цены много, в том числе ажиотаж на рынке недвижимости из-за коронавируса и падение курса рубля. Я считаю, что это очередной испытательный срок для бизнеса. Останутся, как всегда, сильнейшие, те, кто оптимизировал процессы, сократил расходы. Конечно, без сорванных сроков, увольнений и разбирательств не обойдется. Ну и, конечно, ждем роста цен на недвижимость.

Кстати

Ситуация на рынке строительных материалов затронула и аграриев. Так, фермер Петр Фроликов из Кочубеевского городского округа планировал в 2021 году построить комплекс площадью два гектара для выращивания инжира, сорт которого он вывел сам. Проект оценивался в 50 миллионов рублей, но от него пришлось отказаться. "Сейчас я даже не знаю, сколько все будет стоить. Пластик за эти месяцы подорожал на 30 процентов, металл - на 40. К тому же моя инициатива не подпадает под грантовые конкурсы", - посетовал Фроликов.