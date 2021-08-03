На Украине покончил с собой белорусский оппозиционер

Новости

В "зеленой зоне" Кабула прогремел мощный взрыв 20:11
Захарова: Эффективность российской вакцины от COVID-19 показал пример Сан-Марино 20:04
В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула 19:39
Устроивший стрельбу около Пентагона нейтрализован охраной 19:36
Захарова: Россия - страна возможностей, потому что у нас возможно все 19:19
Правительство выделило млрд рублей на закупку контейнеров для мусора 19:13
СК будет добиваться выдачи Испанией медика, обманувшего российскую спортсменку 19:08
Путин обсудил с президентом Боливии COVID и поставки "Спутника V" 19:00
Захарова: Россия никогда не бросит жителей ДНР и ЛНР 18:59
Курорты Кубани с начала года посетили 9,5 миллиона туристов 18:55
Эрудит Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы 18:50
Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
Из России в Германию экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 19:08
Рубрика: В мире

На Украине покончил с собой белорусский оппозиционер

Текст: Петр Лихоманов
Во вторник утром в Святошинском парке Киева было найдено тело некоего Виталия Шишова, гражданина Беларуси, главы некоммерческой общественной организации (НКО) "Белорусский дом на Украине". Все объективные данные указывают на самоубийство Шишова, однако бежавшие из страны белорусские оппозиционные деятели и западные СМИ уже заявляют об очередной жертве "минского режима". Хотя именно эта трактовка смерти 26-летнего Шишова, при ближайшем рассмотрении, выглядит наименее вероятной.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По версии киевского главка полиции, Шишов вышел на пробежку утром в понедельник, но в назначенный час не вернулся, и вскоре об исчезновении сообщила его девушка. Первичные поиски не дали результата, но через сутки тело нашли в парке неподалеку от дома, где проживал Шишов. Данные осмотра места происшествия и трупа указывают на самоубийство, об этом же в комментариях украинским СМИ говорят и источники близкие к следствию. Однако, по словам начальника киевской полиции Игоря Клименко, рассматривается также версия умышленного убийства под видом суицида. При этом в полиции опровергли сообщения "соратников" Шишова о том, что якобы в последнее время он жаловался на слежку. По словам Клименко, никаких сигналов об этом за все время пребывания оппозиционера на Украине - с ноября прошлого года - от Шишова не поступало.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю

Так или иначе, в возглавлявшемся Шишовым НКО тут же заявили о "следе КГБ" в его смерти. И здесь стоит обратить внимание на детали. Так, Шишов никогда не был публичным и вообще заметным противником Александра Лукашенко: не давал пресс-конференций и интервью, не координировал акции протеста, и практически не присутствовал в социальных сетях, где, преимущественно, белорусская оппозиция и воюет с официальным Минском. Он просто и незаметно, как будто играл роль зицпредседателя, возглавлял "Белорусский дом на Украине" - типичное НКО, живущее на зарубежные гранты и пожертвования. Сайт организации ведется активно, там можно узнать о регулярных встречах белорусских "змагаров" на киевском "майдане", или сборе средств на "реновацию памятника белорусам, погибшим за Украину на Майдане и на войне" - оказывается, есть в Киеве и такой новый памятник, уже нуждающийся в ремонте. Уставная же задача НКО - помощь белорусским "беженцам" в адаптации на Украине: услуги юристов, помощь в трудоустройстве и аренде жилья, и прочее.

То есть, хотя организация и заявлена как некоммерческая, средства через нее должны проходить немалые, как и через аналогичный "белорусский дом" в Варшаве, ворочающий миллионами евро. Кроме того, украинские СМИ сообщают о тесной связи указанного НКО с хорошо известным на Украине персонажем - заместителем главаря запрещенного в России батальона "Азов", казначеем этой неонацистской группировки, бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких по кличке "Боцман". Нет никаких сомнений, что мимо этого персонажа не проходит ни один белорусский неонацист, и ни один евро, направленный на борьбу с "режимом Лукашенко".

С учетом этой информации, мотивов для самоубийства, или убийства Виталия Шишова может быть предостаточно. Во-первых, как показывает практика всех "оранжевых революций", это весьма прибыльный бизнес, сравнимый с наркоторговлей и продажей оружия, и такой же криминальный. Как знать, не повздорил ли никому не известный эмигрант Шишов со вписанным в украинский истеблишмент и получившим паспорт Украины из рук Порошенко Коротких из-за денежных потоков. Или, может статься, проведя полгода в эмиграции и заглянув за кулисы политической борьбы, Шишов, по примеру бывшего бойца "Азова" Романа Протасевича, весьма комфортно отбывающего свой арест, собирался вернуться домой и рассказать о подноготной "Белорусского дома на Украине". Что не понравилось "побратимам", решившим избавиться от предателя, и сделать из него напоследок "сакральную жертву". Примечательно, что о "руке КГБ" представители НКО заявили через считанные минуты после обнаружения тела Шишова.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

В ФСБ раскрыли детали задержания эстонского консула
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
В "Векторе" озвучили статистику по заболевшим после прививки от коронавируса
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете