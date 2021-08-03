На Украине покончил с собой белорусский оппозиционер

По версии киевского главка полиции, Шишов вышел на пробежку утром в понедельник, но в назначенный час не вернулся, и вскоре об исчезновении сообщила его девушка. Первичные поиски не дали результата, но через сутки тело нашли в парке неподалеку от дома, где проживал Шишов. Данные осмотра места происшествия и трупа указывают на самоубийство, об этом же в комментариях украинским СМИ говорят и источники близкие к следствию. Однако, по словам начальника киевской полиции Игоря Клименко, рассматривается также версия умышленного убийства под видом суицида. При этом в полиции опровергли сообщения "соратников" Шишова о том, что якобы в последнее время он жаловался на слежку. По словам Клименко, никаких сигналов об этом за все время пребывания оппозиционера на Украине - с ноября прошлого года - от Шишова не поступало.
Так или иначе, в возглавлявшемся Шишовым НКО тут же заявили о "следе КГБ" в его смерти. И здесь стоит обратить внимание на детали. Так, Шишов никогда не был публичным и вообще заметным противником Александра Лукашенко: не давал пресс-конференций и интервью, не координировал акции протеста, и практически не присутствовал в социальных сетях, где, преимущественно, белорусская оппозиция и воюет с официальным Минском. Он просто и незаметно, как будто играл роль зицпредседателя, возглавлял "Белорусский дом на Украине" - типичное НКО, живущее на зарубежные гранты и пожертвования. Сайт организации ведется активно, там можно узнать о регулярных встречах белорусских "змагаров" на киевском "майдане", или сборе средств на "реновацию памятника белорусам, погибшим за Украину на Майдане и на войне" - оказывается, есть в Киеве и такой новый памятник, уже нуждающийся в ремонте. Уставная же задача НКО - помощь белорусским "беженцам" в адаптации на Украине: услуги юристов, помощь в трудоустройстве и аренде жилья, и прочее.
То есть, хотя организация и заявлена как некоммерческая, средства через нее должны проходить немалые, как и через аналогичный "белорусский дом" в Варшаве, ворочающий миллионами евро. Кроме того, украинские СМИ сообщают о тесной связи указанного НКО с хорошо известным на Украине персонажем - заместителем главаря запрещенного в России батальона "Азов", казначеем этой неонацистской группировки, бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких по кличке "Боцман". Нет никаких сомнений, что мимо этого персонажа не проходит ни один белорусский неонацист, и ни один евро, направленный на борьбу с "режимом Лукашенко".
С учетом этой информации, мотивов для самоубийства, или убийства Виталия Шишова может быть предостаточно. Во-первых, как показывает практика всех "оранжевых революций", это весьма прибыльный бизнес, сравнимый с наркоторговлей и продажей оружия, и такой же криминальный. Как знать, не повздорил ли никому не известный эмигрант Шишов со вписанным в украинский истеблишмент и получившим паспорт Украины из рук Порошенко Коротких из-за денежных потоков. Или, может статься, проведя полгода в эмиграции и заглянув за кулисы политической борьбы, Шишов, по примеру бывшего бойца "Азова" Романа Протасевича, весьма комфортно отбывающего свой арест, собирался вернуться домой и рассказать о подноготной "Белорусского дома на Украине". Что не понравилось "побратимам", решившим избавиться от предателя, и сделать из него напоследок "сакральную жертву". Примечательно, что о "руке КГБ" представители НКО заявили через считанные минуты после обнаружения тела Шишова.