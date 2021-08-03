Археологи: Наскальные символы в Испании оставил не Homo sapiens

Международная команда палеоархеологов провела детальный анализ древней наскальной живописи, найденной в пещере Ардалес на юге Испании, и пришла к выводу, что создателями этих рисунков были неандертальцы.

Исследование опубликовано в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В своей работе авторы утверждают, что древнейшие наскальные рисунки создали неандертальцы, хотя до последнего времени считалось, что этот вымерший подвид человека подобной способностью обладать не мог.

Анализу ученые подвергли частично разрисованную сталагмитовую башню, которая находится в пещере Ардалес на юге Испании. Она была обнаружена в 2018 году и вызвала настоящую сенсацию в научных кругах. Примитивные линии на сталагмитах сначала многими были восприняты как природный феномен.

Но дальнейшее изучение показало, что сталагмиты были покрыты красной охрой. Этим природным пигментом, имеющим различные оттенки, древние художники пользовались по всему миру. Но "рисунки" могут иметь и природное происхождение, они появляются, например, когда насыщенная железом вода стекает по поверхности и высыхает.

Три года назад ученых поразил возраст рисунков, который по предварительным оценкам, превышал 60 тысяч лет. При этом классическая теория гласит, что "Человек разумный" (Homo sapiens) начал активно заселять Европу лишь около 40 тысяч лет назад. Кто же в таком случае создал древние рисунки?

В статье 2018 года предполагалось, что древними живописцами могли быть неандертальцы. Но ее подвергли критике, так как неандертальцы всегда считались крайне примитивным подвидом человека, который был очень бесхитростным и жестоким. Теперь палеоархеологическое сообщество получило новые доказательства того, что неандертальцы были гораздо более развиты, чем считалось до сих пор.

Во-первых, проведенная датировка показала, что возраст этого "искусства" составляет не менее 64 800 лет. То есть оно действительно было создано в то время, когда современные люди еще не обитали на континенте.

Во-вторых, новый анализ доказал, что состав найденных пигментов не соответствует естественным процессам. Более того, установлено, что эти пигменты на сталагмитовую башню были нанесены "путем разбрызгивания и выдувания".

Также ученые выяснили, что текстура не соответствует естественным образцам, отобранным для исследований в этой же пещере. Это означает, что охру сюда принесли из какого-то внешнего источника.

Стал известен и еще один любопытный факт. Оказывается, в доисторические времена сталагмитовую башню разрисовали не в какой-то один определенный момент. Подробное датирование показало, что пигменты на ее поверхность наносились на протяжении более чем 10 тысяч лет.

"Это подтверждает гипотезу о том, что неандертальцы приходили сюда не раз на протяжении тысяч лет, чтобы "пометить" пещеру пигментами", - говорит соавтор исследования Франческо д'Эррико из Университета Бордо.

Кроме того, простое сравнение этих более древних рисунков с рисунками возрастом около 30 тысяч лет, созданными доисторическими современными людьми и найденными в пещере Шове-Пон-д'Арк во Франции, указало на существенные стилевые различия.

Новое открытие дает и новые доказательств того, что неандертальцы, вымершие как раз около 40 тысяч лет назад, не были такими грубыми и "неотесанными" родственниками Homo sapiens, как их долгое время изображали. Более того, по мнению авторов работы, пещерное искусство сыграло фундаментальную роль в судьбе некоторых сообществ неандертальцев, хотя значение этих древних символов пока остается загадкой.