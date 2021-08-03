Археологи: Наскальные символы в Испании оставил не Homo sapiens

Новости

Врач назвал сроки иммунитета к коронавирусу 14:18
Биржевая цена АИ-92 опять выросла и побила рекорд 22 июля 14:14
Назван актер на роль Вронского в сериале Netflix по "Анне Карениной" 14:08
В ПФР разъяснили, как получать пособия без сбора справок 14:03
Президент Сербии согласился пройти проверку на полиграфе 14:02
На юге Испании для входа в бар будут требовать COVID-паспорта 14:01
В Воронеже рассмотрят первое в России уголовное дело о договорном матче 13:54
Появилось видео последствий разрушительного смерча под Тверью 13:48
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы 13:42
РПЦ организовала выездные центры гуманитарной помощи 13:35
На трассе М-4 завершили монтаж балок развязки на Сальском кольце 13:25
Конкурс в военные вузы по ряду специальностей достиг 6 человек на место 13:20
Шойгу: При реконструкции БАМа в ближайшие 3,5 года сдадут 19 объектов 13:19
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" 13:14
Вышел русский трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус" 13:11
Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы 13:07
В Болгарии за сутки вспыхнуло более 200 пожаров 13:05
Крыховяк заявил, что трансфер в "Краснодар" был оформлен без его ведома 13:00
Оперштаб: В Москве выявлено 1952 новых случая COVID-19 12:58
Вышел русский трейлер нового фильма Альмодовара "Параллельные матери" 12:57
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям 12:55
"Ментальные проблемы" не помешали Симоне Байлз выиграть бронзу Олимпиады 12:53
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС 12:51
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит мощное ударное вооружение 12:49
Мурашко назвал ерундой информацию о чипировании при вакцинации 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 14:15
Рубрика: Культура

Археологи: Наскальные символы в Испании оставил не Homo sapiens

Текст: Денис Передельский
Фото: Joao Zilhao / University of Barcelona / AFP Фото: Joao Zilhao / University of Barcelona / AFP
Фото: Joao Zilhao / University of Barcelona / AFP

Международная команда палеоархеологов провела детальный анализ древней наскальной живописи, найденной в пещере Ардалес на юге Испании, и пришла к выводу, что создателями этих рисунков были неандертальцы.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
В устье Дона археологи нашли некрополь скифо-античного времени

Исследование опубликовано в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В своей работе авторы утверждают, что древнейшие наскальные рисунки создали неандертальцы, хотя до последнего времени считалось, что этот вымерший подвид человека подобной способностью обладать не мог.

Анализу ученые подвергли частично разрисованную сталагмитовую башню, которая находится в пещере Ардалес на юге Испании. Она была обнаружена в 2018 году и вызвала настоящую сенсацию в научных кругах. Примитивные линии на сталагмитах сначала многими были восприняты как природный феномен.

Но дальнейшее изучение показало, что сталагмиты были покрыты красной охрой. Этим природным пигментом, имеющим различные оттенки, древние художники пользовались по всему миру. Но "рисунки" могут иметь и природное происхождение, они появляются, например, когда насыщенная железом вода стекает по поверхности и высыхает.

Три года назад ученых поразил возраст рисунков, который по предварительным оценкам, превышал 60 тысяч лет. При этом классическая теория гласит, что "Человек разумный" (Homo sapiens) начал активно заселять Европу лишь около 40 тысяч лет назад. Кто же в таком случае создал древние рисунки?

В статье 2018 года предполагалось, что древними живописцами могли быть неандертальцы. Но ее подвергли критике, так как неандертальцы всегда считались крайне примитивным подвидом человека, который был очень бесхитростным и жестоким. Теперь палеоархеологическое сообщество получило новые доказательства того, что неандертальцы были гораздо более развиты, чем считалось до сих пор.

Во-первых, проведенная датировка показала, что возраст этого "искусства" составляет не менее 64 800 лет. То есть оно действительно было создано в то время, когда современные люди еще не обитали на континенте.

Во-вторых, новый анализ доказал, что состав найденных пигментов не соответствует естественным процессам. Более того, установлено, что эти пигменты на сталагмитовую башню были нанесены "путем разбрызгивания и выдувания".

Фото: Тимур Садыков для журнала "PLOS"
Археологи рассекретили находку золота в тувинской Долине Царей

Также ученые выяснили, что текстура не соответствует естественным образцам, отобранным для исследований в этой же пещере. Это означает, что охру сюда принесли из какого-то внешнего источника.

Стал известен и еще один любопытный факт. Оказывается, в доисторические времена сталагмитовую башню разрисовали не в какой-то один определенный момент. Подробное датирование показало, что пигменты на ее поверхность наносились на протяжении более чем 10 тысяч лет.

"Это подтверждает гипотезу о том, что неандертальцы приходили сюда не раз на протяжении тысяч лет, чтобы "пометить" пещеру пигментами", - говорит соавтор исследования Франческо д'Эррико из Университета Бордо.

Кроме того, простое сравнение этих более древних рисунков с рисунками возрастом около 30 тысяч лет, созданными доисторическими современными людьми и найденными в пещере Шове-Пон-д'Арк во Франции, указало на существенные стилевые различия.

Новое открытие дает и новые доказательств того, что неандертальцы, вымершие как раз около 40 тысяч лет назад, не были такими грубыми и "неотесанными" родственниками Homo sapiens, как их долгое время изображали. Более того, по мнению авторов работы, пещерное искусство сыграло фундаментальную роль в судьбе некоторых сообществ неандертальцев, хотя значение этих древних символов пока остается загадкой.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
Минздрав сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне