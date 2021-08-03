Названа причина смерти актера из "Шерлока Холмса" Анатолия Рудакова

Причиной смерти знаменитого советского актера Анатолия Рудакова стала остановка сердца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына заслуженного артиста России. "Папа умер от остановки сердца", - сказал он. О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.

Анатолий Родионович Рудаков ушел из жизни 1 августа в возрасте 71 года. Как рассказали коллеги, артист болел коронавирусом.

Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Великое Ситно, Белоруссия. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Сниматься начал еще студентом. Первая роль - ефрейтор Осинин в "Я служу на границе". Далее - "Труффальдино из Бергамо", "Ярославна, королева Франции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Примите телеграмму в долг", "Улицы разбитых фонарей", "Мерседес уходит от погони", "Государственная граница", "В поисках капитана Гранта", "Агент национальной безопасности", "Ёлки 1914", "Шерлок Холмс" (2013-го, с Игорем Петренко и Андреем Паниным).