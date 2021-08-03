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Названа причина смерти актера из "Шерлока Холмса" Анатолия Рудакова

Новости
    03.08.2021, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти знаменитого советского актера Анатолия Рудакова стала остановка сердца.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына заслуженного артиста России. "Папа умер от остановки сердца", - сказал он. О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.

Анатолий Родионович Рудаков ушел из жизни 1 августа в возрасте 71 года. Как рассказали коллеги, артист болел коронавирусом.

Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Великое Ситно, Белоруссия. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Сниматься начал еще студентом. Первая роль - ефрейтор Осинин в "Я служу на границе". Далее - "Труффальдино из Бергамо", "Ярославна, королева Франции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Примите телеграмму в долг", "Улицы разбитых фонарей", "Мерседес уходит от погони", "Государственная граница", "В поисках капитана Гранта", "Агент национальной безопасности", "Ёлки 1914", "Шерлок Холмс" (2013-го, с Игорем Петренко и Андреем Паниным).

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