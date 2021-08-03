"Не был уверен, что Тарковский возьмет меня на главную роль": Николаю Бурляеву - 75

Народный артист России Николай Бурляев 3 августа празднует 75-летие. Он снимался у Андрея Тарковского и Алексея Германа, у Петра Тодоровского и Александра Митты, сыграл множество ролей в театре... К юбилею артиста "Российская газета" вспоминает, что он говорил в интервью разных лет.

Об Андрее Тарковском и фильме "Иваново детство"

В 1961 году я пришел на "Мосфильм", увидел Андрея Арсеньевича и был пронзен этим человеком. От него шел какой-то магнетизм. Было ощущение того, что он живет в двух измерениях одновременно: и наяву, и где-то в бесконечности, откуда он черпал силы и вдохновение. Вот это в нем все время пульсировало: то он в реальности, то видно по глазам, что он отсутствует и душой парит где-то очень высоко.

Когда мы снимали "Иваново детство", ко мне не было никаких снисхождений! Он общался со мной как со взрослым, готовил к тому, что сейчас у меня будут самые, может быть, трудные сцены в моей жизни. Я играл войну. Я проживал войну.

Я долго не знал, что он ко мне так положительно отнесся с самого начала. Наоборот, долго не был уверен, что он меня возьмет на главную роль. И он никак и ничем не демонстрировал мне то отношение, о котором я прочел у него в воспоминаниях. В них было написано, что он пошел на проект только потому, что у него были четыре гаранта: актер Коля Бурляев, оператор Вадим Юсов, художник Евгений Черняев и композитор Вячеслав Овчинников. Но он никогда это не озвучивал.

О своей лучшей роли

Роль Иешуа в "Мастере и Маргарите" Юрия Кары - моя лучшая роль. Я очень трудно шел к этой работе. Я считаю, что роман написан с позиций Воланда. Он там царствует реально, и он главный герой - имеет право и покарать, и помиловать… И как бы его ни оправдывали, понятно, кем он послан.

Сначала мне предложили Ивана Бездомного. Я отказался - роль была мне не интересна. Я сказал Каре: есть лишь один образ, который я рискну сыграть здесь. Сделали пробу, утвердили… Но я провел год в мучениях. И хотелось, и в то же время понимал, что есть роли, касаться которых грешный артист не должен. Однако я дал согласие. Я всегда критически оцениваю то, что делаю, но это лучшая моя роль, лучше не было и не будет никогда. И после нее я отказывался практически 15 лет от всех предложений.

О современном кинематографе

В советском кинематографе у нас было все очень хорошо. Но после так называемой перестройки... Положим на одну чашу весов то, что было сделано в советское время - наших выдающихся режиссеров я могу бесконечно перечислять: Герасимов, Ромм, Бондарчук, Тарковский, Шукшин, Чухрай, Михалков, Тодоровский, Параджанов, Шепитько, Жалакявичюс, Кончаловский, Мельников, Иоселиани, Чхеидзе, Абуладзе, Герман, Панфилов… А что мы положим на другую, перестроечную, чашу весов?

Есть, конечно, десяток фильмов, которые не стыдно смотреть. Все остальное - это понижение духовного уровня нашего народа. Это предательство того, чего добились Тарковский, Шукшин, Бондарчук. Кино стало товаром. Философ Иван Ильин называл подобное искусство "доходный промысел", "эффектная пустота".

О том, почему ушел с экрана

После того, как наступила эпоха рыночного кинематографа и стали предлагать роли подонков, мой интерес к кинематографу угас. Как-то позвали в сериал. Хотели, чтобы я сыграл генерала КГБ, который продает свою родину олигарху, живущему на Западе, и готовит госпереворот. Я сказал: "Если вы перепишете сценарий, и мой герой будет жертвовать жизнью за Отечество, пусть даже и погибнет за него, тогда буду сниматься". Отказались. Взяли другого, неплохого актера. Он сделал им все как надо. Я потом спросил у этого народного артиста, зачем он согласился. "Мне надо было построить забор", - сказал он.

Это не оправдание. Также никогда не пойму актрис, обнажающихся в кадре. Следовало бы им вспомнить в этот момент хотя бы о своем ребенке. Ведь когда-то он тоже увидит маму в непристойном виде. И какое тогда будет оправдание?

О "профессиональном" тщеславии

Артисты - очень люди тщеславные. Они хотят быть на обложках. Им приятно, когда их хвалят. Им обидно, когда не они первые. Понимаете, у меня не было зависти в жизни к другим людям. Я всегда радуюсь успеху другого человека. Но после "Иванова детства" я помню, я себя поймал сам на том, что еду в общественном транспорте, люди приглядываются, узнают. Так, значит, надо соответствовать, надо прикинуться, какой-то образ выдать. А потом как-то быстро понял - чего я тужусь, пыжусь? Я же такой, как и все. Из такой же плоти, крови, такой же грешный, страдающий. Так чего гордиться-то? Живешь, как все люди. Помрешь, в землю ляжешь, чем гордиться? Нужно просто успеть за очень краткий отрезок жизни сделать все для России. Это я понял очень рано, что память остается, и это ясно по истории, только у тех, кто отдал все России. Всю любовь ей отдал.

Справка "РГ"

Николай Бурляев родился 3 августа 1946 года. Он с раннего возраста начал участвовать в кинопробах, первую роль сыграл в курсовой работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Сыграл свыше 60 ролей в кино, является президентом Международного кинофестиваля "Золотой Витязь".