Указ губернатора Нижегородской области от 2 августа 2021 года № 111 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1:

а) абзац шестой подпункта "а" после слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации";

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) иностранным гражданам и лицам без гражданства:

при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации, и при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются положения пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, въезжающие на территорию Российской Федерации с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации предъявляют при въезде в Российскую Федерацию отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются положения пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, въезжающие на территорию Российской Федерации с территорий Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации с 1 сентября 2021 г. при въезде в Российскую Федерацию предъявляют отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

В случае прибытия в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования о нахождении в изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Работодателям обеспечить изоляцию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в целях осуществления трудовой деятельности, сроком на 14 дней со дня прибытия в условиях обсерватора или в домашних условиях по месту жительства (пребывания), либо в иных помещениях работодателя, а также осуществлять контроль за выполнением указанными лицами режима изоляции.".

1.2. В абзаце втором пункта 4.2 слова "31 июля" заменить словами "31 августа".

1.3. В абзаце первом пункта 5.13 слова "пунктов 5.1 и 20" заменить словами "пункта 5.1".

1.4. Пункт 5.16 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) в случаях допуска на мероприятия,' проводимые в указанных в настоящем пункте организациях, зрителей, посетителей при условии наличия документов, указанных в пункте 20 настоящего Указа, требования, установленные подпунктами "а" - "в" настоящего пункта в отношении таких мероприятий не применяются.".

1.3. Пункт 20 изложить в следующий редакции:

"20. Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица допускаются на массовые мероприятия, а также в организации, для посещения которых установлены требования о соблюдении настоящего пункта, при предъявлении оригинала (QR-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3 дней); отрицательные результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2, полученные от лаборатории, допущенной к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию (срок действия не более 3 дней); результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней); сертификат об иммунизации; "универсальный документ посетителя мероприятий (далее в настоящем пункте - документов).

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются:

- на массовые мероприятия, проводимые в соответствии с подпунктами "а", "б" и "д" пункта 3.1, пунктами 5.14, 5.16 - 5.17 настоящего Указа, с общим количеством участников, зрителей, посетителей не более 500 человек, а также мероприятий, предусмотренных подпунктами "в" и "г" пункта 3.1 настоящего Указа;

- на посещение массовых мероприятий и организаций, для посещения которых необходимо наличие документов, несовершеннолетними лицами в сопровождении родителей, законных представителей при предъявлении ими документов.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







