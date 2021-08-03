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3 августа 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 3 августа 2021 года № 170 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

Дата подписания 3 августа 2021 г.
Опубликован 3 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 27.07.2021 № 54-00-06/001-7435-2021) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021" дополнить словами ", от 27.07.2021 № 54-00-06/001-7435-2021".

2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать гражданам, заболевшим COVID-19, и гражданам, совместно проживающим с ними, получившим от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области уведомления о соблюдении режима изоляции, применять технологии электронного мониторинга местоположения в определенной геолокации с использованием программного обеспечения "Мобильное Приложение "112-Экстренная помощь" (функционал раздела "COVID-19").".

А.А.Травников



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