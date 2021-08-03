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Рубрика: Общество

Новый "АИСТ" поднимется в космос и наладит интернет

Текст: Николай Грищенко, Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Молодые ученые рвутся к звездам. В разгар Года науки и технологий вузы показали свои разработки, которые могут быть полезны для аэрокосмической отрасли России. Некоторые из них вызвали интерес на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который недавно прошел в подмосковном Жуковском.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева представил на МАКСе макет перспективного космического аппарата "АИСТ-3". Он продолжает линейку малых спутников, созданных в сотрудничестве ученых вуза и инженеров самарского ракетно-космического центра "Прогресс".

Фото: iStock
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"Многолетний опыт работы на орбите малых космических аппаратов семейства "АИСТ" первого и второго поколений подтвердил обоснованность принятых конструктивных решений, - говорит доцент кафедры космического машиностроения Иван Ткаченко. - И доказал, что "АИСТ" - надежная и универсальная платформа. На ее базе можно создать линейку недорогих аппаратов для решения широкого спектра задач".

"АИСТ" третьего поколения почти вдвое легче предшественников. Он станет основой для серии малых космических спутников, с помощью которых будут мониторить земную поверхность и проводить эксперименты в космосе, смогут обеспечить широкополосный доступ в сети интернет. Платформу оснастят установкой на "зеленом" топливе. При массе 225 килограммов спутник сможет "взять на борт" до 100 килограммов полезной нагрузки.

Помимо малых космических аппаратов в экспозиции Самарского университета на авиасалоне были представлены и другие разработки в сфере аэрокосмических технологий. Например, беспилотный аэромобильный лабораторный комплекс. В автономном режиме он может облетать территорию по заданному маршруту, оперативно анализировать состояние атмосферы и тут же сообщать результаты в центр управления. Основа комплекса - компактный газохроматограф, разработанный на кафедре химии. Он крепится на коптер, созданный в Центре беспилотных систем.

Донские ученые разработали новую радиолокационную систему-имитатор ложных целей, которая предназначена для использования в качестве маяков в аэронавигации и скрытой идентификации "свой-чужой". Модель впервые была представлена на авиасалоне МАКС-2021.

Ученые Южного федерального университета работали над совершенствованием систем связи и радиолокации, в том числе - и малогабаритных антенн с высоким уровнем коэффициента усиления. В качестве одного из элементов построения сверхширокополосных фазированных антенных решеток использовали антенну Вивальди.

"Предлагаемая конструкция позволяет сократить количество СВЧ-материала, необходимого для производства излучателей антенной решетки, не менее чем на 29 процентов, - сообщил доктор технических наук, профессор Юрий Юханов. - Попутно упрощается конструкция несущих элементов антенной решетки за счет снижения массы как самих излучателей, так и вспомогательных частей".

Имитатор ложных целей

Что же такое имитатор ложных целей? Он представляет собой макет антенной решетки Ван Атта с подключенным к ней блоком управления отраженным сигналом. "Такая разработка позволит управлять характеристиками рассеяния, изменяя частотный спектр и уровень отраженных сигналов, имитируя различные объекты", - отметил старший научный сотрудник Южного федерального университета Илья Мерглодов.

Фото: Из архива средней школы N2 города Великий Устюг
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И пояснил: это устройство можно использовать в системах скрытой связи и в качестве маяков в аэронавигации - для скрытой идентификации свой-чужой. Ложные воздушные цели могут иметь намного большую эффективную площадь рассеивания и другие сигнатуры, чем истинная цель.

Радары противника воспринимают имитаторы как цели другого класса, движущиеся в различных направлениях, с разными скоростями и ускорениями. В итоге ракетные установки ПВО противника не получают необходимые целеуказания, бездействуют или бьют по ложным целям.

Общество Космос

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